První den olympijských her: Dařilo se tenistkám, plavkyně do finále štafety nepostoupily

První den olympijských her se dařilo českým tenistkám. Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová úspěšně postoupily do druhého kola.

Kazašská tenistka Zarina Dijas se vzdala kvůli problémům s levou nohou při prvním setu s Barborou Krejčíkovou, a to za stavu 2:5. Jejich zápas skončil po půl hodině, ale Krejčíková byla nadšená. „Dostala jsem se na největší kurt, mám obrovskou radost, že mě tam dali. Snad jsem si to zasloužila. (…) Na druhou stranu mě mrzí, že (soupeřka) musela skrečovat a zápas jsme nedohrály. Ale jsem hrozně ráda, že si na takovém obrovském turnaji zahraju další kolo,“ řekla Krejčíková.

Markéta Vondroušová, která byla předloni ve finále Roland Garros, zase porazila Nizozemku Kiki Bertens 6:4, 3:6, 6:4. „I když ona tenhle rok nemá úplně dobré výsledky, tak tenhle zápas ale odehrála dobře. Dobře podávala a bylo těžké si něco uhrávat při jejím servisu,“ popisovala Vondroušová po náročném skoro dvouhodinovém zápase.

První kolo pingpongového turnaje zvládl Lubomír Jančařík. I přes komplikace v přípravě na zápas porazil Alího Chadrávího ze Saúdské Arábie, a to za půl hodiny 4:0 na sety. „Hrálo se mi překvapivě dobře, každý úvodní zápas na olympiádě je náročný, tak jsem rád, že jsem to zvládl. Nebylo to jednoduché a děkuju moc za podporu. I když ten výkon nebyl perfektní, byla tam ta chuť. O to jde,“ dodal Jančařík.

Skifař Jan Fleissner vyhrál v opravné jízdě a postoupil tak do nedělního čtvrtfinále veslařské regaty. Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou jsou na dvojskifu po třetím místu v opravách v semifinále. Postup do úterního semifinále si zajistil také Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na dvojskifu lehkých vah. Mužský dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch dojel čtvrtý v opravě, obsadí tedy konečné 13. místo.

Dnešní silniční závod cyklistů na 234 km byl úspěchem pro ekvádorského jezdce Richarda Carapaze. Český cyklista Michael Kukrle obsadil 36. místo a Zdeněk Štybar do cíle nedojel. V prvním ze tří startů v Tokiu neuspěla střelkyně Nikola Šarounová, ve vzduchové pušce se umístila na 41. místě. David Jessen skončil v kvalifikaci gymnastického víceboje v šesté desítce. A ani plavecká štafeta kraulařek se nekvalifikovala do finále. Tým ve složení Barbora Seemanová, Kristýna Horská, Anika Apostalon a Barbora Janíčková skončil v rozplavbě na posledním osmém místě a celkově s časem 3:42,40 a umístil se na předposledním 14. místě.

Podle tenistky Krejčíkové je už nálada v české výpravě lepší. Šest členů výpravy mělo pozitivní test na koronavirus, z toho čtyři sportovci. „Snažím se spíš držet odstup, ale teď už doufám, že to snad bude dobrý. Je týden od toho letu, tak snad bude všechno v pořádku. Vlastně i na tom zahájení jsme se i víc bavili mezi sebou. Měli jsme atmosféru lepší a já doufám, že už to bude v pohodě, že nás čekají samé hezké věci,“ řekla Krejčíková.

Mezinárodní olympijský výbor se zabývá českým letem, kde došlo k nákaze koronavirem. „MOV zajímá, jak je možné, že pokud byly dodrženy přísné podmínky, se nám na palubě objevil pozitivní člověk,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval pro Českou televizi. Český výbor chce záležitost vyřešit do 14 dnů. Kejval přiznal, že na palubě speciálu se nedodržovaly všechny bezpečnostní protokoly.