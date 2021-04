Rangers dostali pokutu, Roofe za tvrdý faul na Koláře stop na čtyři zápasy

Fotbalista Rangers Kemar Roofe dostal za brutální faul na slávistického brankáře Ondřeje Koláře v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow trest na čtyři zápasy v klubových soutěžích UEFA. Disciplinární komise UEFA zároveň skotskému klubu udělila pokutu devět tisíc eur (234 000 korun) za nevhodné chování týmu.

Disciplinární komise v souvislosti s utkáním Slavie v Glasgow řeší i další incidenty. Zabývá se roztržkou ze závěru zápasu mezi obráncem Ondřejem Kúdelou a domácím Glenem Kamarou, který českého zadáka obvinil z rasistické urážky. Čtyřiatřicetiletý stoper sice přiznal, že soupeře počastoval nevybíravě, ale rasismus důrazně odmítl. Podle červenobílých Kamara po zápase Kúdelu fyzicky napadl a incident je zanesen ve zprávě delegáta.

Roofe po hodině hry coby střídající hráč zasáhl Koláře kopačkou do hlavy a způsobil mu zlomeninu v obličeji. Český brankář se vrátil mezi tyče minulý týden v úvodním čtvrtfinále proti Arsenalu, po zranění chytá v ochranné helmě a masce.

Slavia v Glasgow vyhrála 2:0 a po domácí remíze 1:1 postoupila do čtvrtfinále. Rangers viditelně neunesli vývoj utkání a předvedli řadu nesportovních a hrubých zákroků. Právě za ty disciplinární komise UEFA klub potrestala pokutou. Ohledně dalších incidentů provázejících utkání ještě nerozhodla.

V minulém týdnu zahájila disciplinární komise s Kúdelou řízení a preventivně mu zastavila činnost na jedno utkání. Slávistický stoper ale stejně nemohl minulý čtvrtek v úvodním duelu na hřišti Arsenalu nastoupit kvůli zdravotním problémům.

Vyšetřující inspektor UEFA, který se událostmi v Glasgow zabýval, podle Pražanů nenašel důkaz, že by slávistický obránce protihráče rasisticky urazil. Zato prý navrhl trest pro Kamaru za napadení Kúdely v útrobách stadionu po utkání. UEFA už kvůli tomu začala finského záložníka tmavé pleti vyšetřovat.

Seedorf by za mluvení se zakrytými ústy dával fotbalistům karty

Podle Clarence Seedorfa by fotbalisté, kteří na rozhodčího nebo soupeře promluví se zakrytými ústy, měli dostat kartu. Bývalý nizozemský reprezentant to prohlásil v reakci na aféru, kterou rozpoutala roztržka mezi Kúdelou a Kamarou. K incidentu došlo v závěru vyhroceného osmifinále Evropské ligy, kdy se Kúdela naklonil ke Kamarovi a něco mu se zakrytými ústy řekl. Podle finského záložníka šlo o rasistickou urážku, což český reprezentant popřel.

Zakrývání úst při komunikaci na hřišti se podle Seedorfa stalo v poslední době běžnou věcí, a to se čtyřnásobnému vítězi Ligy mistrů s Ajaxem, Realem Madrid a AC Milán nelíbí. Vše by proto vyřešil jednoduchým pravidlem. „Mělo by to být na trávníku zakázáno. Sport musí být transparentní, tak proč si zakrývat pusu, když něco musím říct soupeři?“ prohlásil na on-line konferenci Evropské rady zabývající se rasismem.

„Při mluvení se spoluhráči nebo trenérem je to v pohodě. Ale mluvit takhle s rozhodčím nebo soupeřem by podle mě mělo být v každém sportu zakázané. Musí za to být žlutá karta, abychom se podobného chování zbavili,“ uvedl pětačtyřicetiletý Seedorf. „Viděl jsem, že hráči v poslední době takhle začali komunikovat a v uplynulých týdnech a měsících z toho bylo několik rasistických situací. Přitom zavedením pár pravidel to jde všechno vyřešit,“ prohlásil.

Clarence Seedorf | zdroj: Profimedia