Rooney a Vieira byli uvedeni do Síně slávy anglické Premier League

Bývalí fotbalisté Wayne Rooney a Patrick Vieira byli přijati do Síně slávy anglické Premier League. Rooney je s 208 góly druhým nejlepším střelcem v historii soutěže, Vieira jako kapitán vedl Arsenal v sezoně 2003/04, kdy došel k titulu bez jediné porážky.

Šestatřicetiletý Rooney vstoupil do anglické ligy v dresu Evertonu. V roce 2004 přestoupil do Manchesteru United, s nímž získal pět titulů. Celkem dal v soutěži 208 branek, lepší než současný trenér druholigového Derby je pouze Alan Shearer s 260 zásahy.

„Ocenění si velmi vážím. Co si pamatuji, tak už jako malý kluk jsem Premier League sledoval a chtěl jsem se živit fotbalem, dávat góly a vyhrávat poháry,“ řekl Rooney, který s United také jednou vyhrál Ligu mistrů a je nejlepším střelcem v historii klubu.

Pětačtyřicetiletý Vieira přišel do Arsenalu v roce 1996 z AC Milán a o dva roky později pomohl klubu k titulu. Premier League s ním francouzský mistr světa i Evropy ovládl ještě v letech 2002 a 2004. Anglickou ligu si zahrál také za Manchester City.

„Dostat se do společnosti nejlepších hráčů nejlepší ligy světa je velká věc. Jsem na to pyšný a pomohlo mi to si uvědomit, jak dobrý jsem býval,“ uvedl bývalý hráč Juventusu nebo Interu Milán, který v současnosti v Premier League trénuje Crystal Palace.