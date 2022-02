Ruská reprezentace si kvůli agresi proti Ukrajině zřejmě v zahraničních soutěžích ani neškrtne

V reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu přibývá zemí, které se ze svých akcí rozhodly vyloučit ruské a běloruské sportovce, i týmů, které proti nim odmítají nastoupit.

Hokejové reprezentace nebudou hrát proti Rusku a Bělorusku, rozhodl svaz

Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) na dnešním mimořádném jednání rozhodlo, že reprezentační týmy nebudou hrát proti výběrům Ruska a Běloruska. Sborná se nepředstaví ani na Českých hrách, které se budou konat na přelomu dubna a května. Hokejový svaz tak reagoval na ruskou invazi na Ukrajinu, na níž se podílí i Bělorusko.

„Výkonný výbor ČSLH rozhodl o zrušení všech reprezentačních kontaktů s týmy Ruska a Běloruska v mužském, ženském a mládežnickém hokeji. Doporučil, aby stejně postupovaly vůči ruským a běloruským týmům kluby,“ uvedl hokejový svaz v tiskové zprávě. V roce 2022 se rozhodnutí týká přibližně dvacítky akcí a turnajů.

Ke stejnému kroku ČSLH vyzval i Mezinárodní hokejovou federaci. Rozhodnutí českého svazu znamená, že národní tým nenastoupí proti Rusku a Bělorusku na květnovém mistrovství světa, pokud se tam oba výběry představí. Finové, kteří turnaj pořádají, ale dnes uvedli, že jim start na šampionátu neumožní.

Finové nepustí Rusko a Bělorusko na MS v hokeji a požadují jejich vyloučení z hokejových akcí

Vedení Finské hokejové federace požaduje okamžité vyloučení Ruska a Běloruska ze všech hokejových akcí a neumožní jim start na letošním mistrovství světa, které pořádá. „O víkendu jsme aktivně jednali a také jsme se setkali s prezidentem Mezinárodní hokejové federace Lucem Tardiffem. Jménem finského svazu požadujeme úplné vyloučení Ruska a Běloruska z mezinárodních hokejových aktivit a nehodláme hrát proti národním týmům těchto zemí,“ uvedl předseda federace Harri Nummela v prohlášení.

Zároveň zdůraznil, že není možné, aby Rusko a Bělorusko startovalo na světovém šampionátu, který se uskuteční v květnu v Helsinkách a Tampere. Bělorusko by mělo být jedním ze soupeřů českého týmu v základní skupině B v Tampere.

Finové společně s představiteli českého a švédského hokeje momentálně jednají o vyloučení Ruska z turnajů Euro Hockey Tour. „S ohledem na to, že IIHF má za povinnost pečovat o všechny účastníky svých turnajů, Rada IIHF přezkoumává a zvažuje důsledky tohoto konfliktu na naše akce,“ uvedla federace na svém webu. V Rusku se má uskutečnit na přelomu roku MS juniorů a seniorské MS 2023.

Podle informací finského deníku Iltalehti IIHF dnes Rusko i Bělorusko ze seniorského šampionátu vyloučí. V elitní kategorii je nahradí Rakousko a Francie, která by se měla stát nově soupeřem českého týmu ve skupině B. Rusko také přijde o pořádání juniorského mistrovství světa, které se má na přelomu roku konat v Novosibirsku a Omsku, i o seniorské mistrovství světa v příštím roce v Petrohradu.

Změny se dotknou i helsinského dějiště květnového šampionátu, který se měl hrát v Hartwall Areně. Multifunkční arénu ale částečně vlastní ruští podnikatelé Roman Rotenberg a Gennadij Timčenko, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie. Místo toho by se mělo hrát v menší a starší Jäähalli, kde působí IFK Helsinky.

Spartak Moskva asi v Evropské lize dohrál, na invazi doplatí i ruské fotbalistky

Evropská fotbalová unie (UEFA) vyloučí kvůli ruské invazi na Ukrajinu podle německého listu Bild Spartak Moskva z Evropské ligy. Lipsko, které s ním mělo odehrát březnový dvojzápas, postoupí do čtvrtfinále bez boje. Agentura SID uvedla, že UEFA se chystá vyloučit ruské týmy ze svých soutěží.

Kromě Spartaku, který je posledním ruským zástupem v této sezoně evropských pohárů, se tento krok dotkne i ženské reprezentace. Ruské fotbalistky se chystají na letní mistrovství Evropy v Anglii, kde mají hrát ve skupině s Nizozemskem, Švédskem a Švýcarskem. Nahradit by je mohlo Portugalsko, které vyřadily v kvalifikačním play off. Rozhodnutí má podle The Times padnout v úterý.

Podle SID podpořilo vyloučení ruských týmů několik národních svazů včetně německého a anglického. „Nedokážu si představit, že by se mohly hrát zápasy s ruskou účastí. To se nemůže a nesmí stát. Jde tady o válku. Je třeba zaujmout jasné stanovisko,“ řekl agentuře kandidát na šéfa německého fotbalu Peter Peters.

Lipsko v 2. kole Evropské ligy postoupilo přes San Sebastian, nyní bude jen čekat na čtvrtfinálového soupeře. „Jsme ve spojení se svazy a zcela důvěřujeme UEFA a jejímu rozhodnutí. Počítáme s tím, že zápasy budou zrušeny,“ řekl Bildu šéf německého klubu Oliver Mintzlaff.

Fotbalový klub Schalke ukončil spolupráci s hlavním sponzorem Gazpromem

Německý fotbalový klub Schalke 04 ukončil kvůli útoku Ruska na Ukrajinu předčasně spolupráci s hlavním sponzorem, ruskou státní společností Gazprom. Bez ohledu na velkou finanční ztrátu o tom rozhodlo představenstvo druholigového celku společně s dozorčí radou.

Schalke 04 odstranilo ze svých dresů logo Gazpromu | zdroj: Profimedia

Smlouva s největším světovým exportérem zemního plynu byla platná do roku 2025. Ve druhé lize měl klub ročně podle informací agentury SID inkasovat devět milionů eur, v případě postupu do nejvyšší soutěže by částka stoupla na 15 milionů eur.

Vedení Schalke je přesvědčeno, že i bez financí od Gazpromu zvládne chod klubu do budoucna zajistit, přestože je klub aktuálně zatížen závazky ve výši zhruba 200 milionů eur. „Plnohodnotný finanční chod klubu zůstává tímto rozhodnutím nedotčen. Vedení věří, že bude moci v brzké době představit nového partnera,“ uvedli zástupci Schalke v prohlášení.

Už minulý týden se vedení klubu rozhodlo v reakci na ruskou invazi odstranit z dresů logo Gazpromu. Vedle toho rezignoval na funkci v dozorčí radě také zástupce firmy Matthias Warnig.

Výměna loga Gazpromu za nápis Schalke 04 okamžitě raketově zvýšila poptávku fanoušků po nové variantě dresu, která měla být k dispozici ode dneška. Zájemci o výbavu bez loga ruského sponzora zcela zahltili e-shop klubu a ten musel na sociálních sítích žádat zákazníky o trpělivost.

Dočasný šéf německého fotbalového svazu Hans-Joachim Watzke se v minulých dnech nechal slyšet, že peníze od Gazpronu jsou špinavé a není možné je dál využívat k financování fotbalu. Zároveň oznámil, že ostatní německé kluby budou k Schalke solidární, pokud se klub odstřihnutím od Gazpromu dostane do finanční nouze.