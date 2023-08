UEFA vylosovala možné soupeře českých klubů v evropských pohárech

Fotbalisté Sparty se v případě postupu z 3. předkola Ligy mistrů přes FC Kodaň utkají v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem duelu Raków Čenstochová - Aris Limassol. V případě vyřazení Sparta narazí v play off na horšího z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb. Pokud Slavia ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí Dnipro, v závěrečném play off o účast ve skupině se utká s dalším ukrajinským týmem Luhanskem. Pokud by červenobílí proti Dnipru neuspěli, narazí v závěrečné fázi kvalifikace Konferenční ligy na Poznaň, nebo Trnavu. Pokud Plzeň ve 3. předkole Evropské konferenční ligy vyřadí maltskou Gziru, utká se v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a irským Derry City. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.

Fotbalisté Sparty by v případném play off o LM hráli s Rakówem či Limassolem

Fotbalisté Sparty se v případě postupu z 3. předkola Ligy mistrů přes FC Kodaň utkají v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem duelu Raków Čenstochová - Aris Limassol. Dvojzápas by český šampion začal 22., nebo 23. srpna na hřišti soupeře, odvetu by sehrál o týden později doma. Raków před rokem vyřadila Slavia v závěrečném předkole Evropské konferenční ligy.

Sparťané vstoupí do kvalifikace v úterý úvodním zápasem 3. předkola na stadionu FC Kodaň a na cestě do skupiny potřebují přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané proti Kodani neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Sparťané mají jako jediní z českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupinu v Konferenční lize.

Fotbalisté Slavie se v případě postupu přes Dnipro utkají o EL s Luhanskem

Pokud fotbalisté Slavie ve 3. předkole Evropské ligy vyřadí Dnipro, v závěrečném play off o účast ve skupině se utkají s dalším ukrajinským týmem Luhanskem. Další pražský celek Sparta v případě vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů od Kodaně narazí v play off na horšího z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb. První zápasy se odehrají 24. srpna, odvety o týden později. Slavia by začala doma, Sparta venku.

Zatímco sparťané mají jako jediní z českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu minimálně skupiny Evropské konferenční ligy, Slavia potřebuje zdolat aspoň jednoho soupeře. Pokud by červenobílí ve 3. předkole Evropské ligy proti Dnipru neuspěli, přešli by do závěrečného play off Konferenční ligy.

Fotbalisté Plzně se v případném play off EKL utkají s Kostanajem, či Derry City

Pokud fotbalisté Plzně ve 3. předkole Evropské konferenční ligy vyřadí maltskou Gziru, utkají se v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem souboje mezi kazachstánským Tobolem Kostanaj a irským Derry City. Pražská Slavia v případě vypadnutí ve 3. předkole Evropské ligy s ukrajinským Dniprem narazí v závěrečné fázi kvalifikace Konferenční ligy na Poznaň, nebo Trnavu.

První utkání se odehrají 24. srpna, odvety o týden později. Plzeň i Slavia by dvojzápasy začaly na hřištích soupeřů.