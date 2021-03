Slavia porazila Glasgow Rangers 2:0 a je ve čtvrtfinále Evropské ligy

Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v odvetě osmifinále Evropské ligy na půdě Glasgow Rangers 2:0 a podruhé za poslední tři sezony postoupili do čtvrtfinále.

V souboji lídrů svých domácích soutěží otevřel ve 14. minutě skóre Peter Olayinka a v 74. minutě přidal pojistku Nicolae Stanciu. V této době už domácí hráli bez dvou vyloučených - střídajícího Kemara Roofeho a Leona Baloguna. Úvodní zápas před týdnem v Edenu skončil 1:1.

Slavia si zahraje na evropské scéně čtvrtfinále popáté v historii a poprvé od předloňského roku. Pohárovým maximem českého šampiona je semifinále Poháru UEFA z roku 1996. Čtvrtfinálového soupeře přisoudí Pražanům páteční los ve švýcarském Nyonu.

Slávisté protáhli neporazitelnost na 19 utkání. Čerstvému skotskému šampionovi, vedenému bývalým anglickým kapitánem Stevenem Gerrardem, připravili premiérovou porážku v tomto ročníku Evropské ligy, teprve druhou soutěžní prohru v sezoně a první na domácím stadionu po více než roce.

Slávisté na čtvrtý pokus poprvé vyhráli na evropské scéně dvojzápas po úvodní domácí remíze 1:1. Navázali na minulé kolo, v němž vyřadili po venkovní výhře 2:0 jiného ostrovního soupeře - anglický Leicester. Přes skotského soupeře červenobílí postoupili na třetí pokus.

Trenér Slavie Trpišovský překvapil a nasadil základní sestavu bez klasického útočníka. Kuchta začal jen na lavičce. V zahajovací jedenáctce nechyběl uzdravený Olayinka, který kvůli zranění před týdnem střídal.

Pražané potřebovali skórovat, a to se jim povedlo už ve 14. minutě. Na Bořilův centr si naskočil Olayinka a hlavou otevřel skóre, byť si brankář McGregor na míč sáhl. Nigerijec skóroval v této pohárové sezoně počtvrté.

Za dvě minuty mohl odpovědět domácí Kent, ale gólman Kolář jeho střelu vyrazil. Ve zbytku první půle převládl na Ibrox Stadium, kam kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru nemohli diváci, boj s řadou osobních soubojů. Před pauzou těsně minul domácí Morelos, na druhé straně se pak hosté marně dožadovali penalty po Simově pádu ve vápně.

Tvrdý zápas pokračoval i po pauze. V 61. minutě trefil Roofe kopačkou do hlavy brankáře Koláře a po sedmi minutách na hřišti byl vyloučen. Hostující gólman na nosítkách opustil trávník a mezi tyče se ve své soutěžní premiéře za áčko červenobílých postavil osmnáctiletý Vágner.

Rangers pokračovali v surové hře a v 73. minutě šli do devíti poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen také Balogun. Z následného přímého kopu zakroutil míč přesně k tyči Stanciu a dal sedmý gól v posledních pěti zápasech, do kterých nastoupil.

Zápas ale bude mít ještě dohru. Po jednom z mnoha tvrdých zákroků domácích totiž slávistický obránce Kúdela cosi zašeptal se zakrytými ústy záložníkovi Glenu Kamarovi. Na hřišti následovala potyčka a oba hráči dostali žlutou kartu. „Doufám, že to UEFA nezamete pod koberec,“ rozčiloval se po trenér domácích Steven Gerrard, podle něhož šlo ze strany Kúdely o rasistickou urážku. V tunelu vedoucím z hrací plochy do šaten byl po zápase Kúdela napaden a zbit do krve.

Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, ze hrac Ondrej Kudela jakkoliv rasisticky urazil hrace soupere. Sokuje nas, ze po zapase doslo k fyzickemu napadeni naseho hrace. Na zadost Slavie pripad resi mistni policie. Prejeme si podrobne vysetrovani cele situace ze strany UEFA. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Nevim presne, co rekl v emocich po dvou cervenych kartach a poslapani naseho hrace, za ktere mela prijit okamzite treti cervena, Ondrej Kudela. Zeptam se ho osobne, az opusti antidopingovou kontrolu. Ale jsem si jist tim, ze neznam slusnejsiho a skromnejsiho cloveka nez je Ondra! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

Slavia si díky postupu do čtvrtfinále zajistila dalších 1,5 milionu eur (přes 39 milionů korun). Pražané, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si už v předchozím průběhu této sezony evropských pohárů vydělali hodně přes 300 milionů korun.

Glasgow Rangers - Slavia Praha 0:2 (0:1) Branky: 14. Olayinka, 74. Stanciu. Rozhodčí: Grinfeld - Hassan, Yarkoni - Reinshreiber (video, všichni Izr.). ŽK: Balogun, Kamara, Aribo, Goldson - Oscar, Deli, Kúdela. ČK: 62. Roofe (Rangers), 73. Balogun. Bez diváků. První zápas: 1:1, postoupila Slavia. Sestavy:

Rangers: McGregor - Patterson (78. Simpson), Goldson, Balogun, Barišič - Arfield (55. Roofe), Davis (83. Itten), Kamara - Aribo, Morelos (82. Zungu), Kent (83. Wright). Trenér: Gerrard.

Slavia: Kolář (65. Vágner) - Bah, Kúdela, Deli, Bořil - Hromada (58. Holeš) - Oscar (58. Kuchta), Stanciu (90. Lingr), Provod, Olayinka (58. Masopust) - Sima. Trenér: Trpišovský.

„Prvních pět sedm minut jsme se do zápasu nemohli dostat. Chtěli jsme co nejdřív dát první gól, to nám vyšlo a strašně nám to pomohlo. Soupeř měl potom z nás větší respekt,“ řekl po zápase trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Překvapilo mě, že jsme se prosadili hlavou přes jejich stopery. Některé jejich zákroky byly fakt přes čáru. Věděli, že fotbalově jim to moc nejde, měli tam jen jednu střelu. Apelovali jsme na hráče, že to bude válka, že to bude o disciplíně a že to musíme vydržet."

"Když se zranil Ondra, nebylo mi příjemně. Už v prvním poločase po něm šli. Teď jsem viděl ten zákrok, bylo to hrůzostrašné, katastrofa. Vagi (Vágner) věděl, že bude muset jít do brány, kdyby se něco stalo. Pro mě je největší hrdina zápasu. Jeho první start v dospělé kategorii a hned ve Skotsku. Celá jejich lavička řvala, že tam jde gólman bez zkušeností, tak ať na něj ze všech pozic střílejí. Je obdivuhodné, s jakým klidem to zvládl. Ten první zákrok nebyl jednoduchý. Kdybych si mohl do dalšího kola vybrat, přál bych si Manchester United kvůli stadionu. Mým snem je si jednou projít Old Trafford.“

Brutální faul na brankáře Slavie Ondřeje Koláře | zdroj: Profimedia.cz

Další zápasy EL: Manchester United prošel přes AC Milán, Tottenham selhal a končí

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili na hřišti AC Milán 1:0 a postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy. Rozhodující gól vstřelil na začátku druhé půle střídající Paul Pogba, který byl v té době na hřišti jen čtyři minuty. Dál jde i londýnský Arsenal nebo AS Řím, senzačně naopak končí Tottenham, jenž po hattricku Mislana Oršiče prohrál po prodloužení 0:3 na hřišti Dinama Záhřeb.

„Rudí ďáblové“ přišli s AC před týdnem o vítězství v nastaveném čase, remízu 1:1 na Old Trafford trefil hlavičkující obránce Kjaer. A i v odvetě měli Milánští šance, jenže Saelemaekers ani Krunič v první půli neuspěli. Aktuálně druhý tým Premier League se trefil stejně jako v úvodním zápase hned po přestávce. A opět zásluhou střídajícího hráče, tentokrát Pogby.

Francouzský záložník po zranění nastoupil v tomto ročníku Evropské ligy poprvé, po čtyřech minutách využil zmatků v obraně AC a trefil vítězný gól. Nic na tom nezměnil ani hvězdný Zlatan Ibrahimovic, který přišel na hřiště na posledních 25 minut a ve velké šanci mu hlavičku vytáhl Henderson.

Vypadl naopak jiný anglický tým Tottenham, senzačně prohrál v prodloužení 0:3 na hřišti Dinama. „Kohouti“ měli zápas dobře rozehraný, díky dvěma brankám Harryho Kanea si přivezli do Záhřebu solidní náskok a v první půli přečkali i šanci Majera, jenž z nadějné pozice těsně minul. Jenže po přestávce začal úřadovat osmadvacetiletý Oršič. Útočník, který hrál druhou italskou ligu za Spezii nebo si vyzkoušel angažmá v Koreji a Číně, nejprve tvrdou ranou po hodině hry otevřel skóre a sedm minut před koncem řádné hrací doby si po přihrávce Atiemwena vynutil prodloužení.

V něm pak ve 106. minutě po parádní individuální akci překonal Llorise potřetí a vystřelil outsiderovi nečekaný postup. Překvapení neodvrátil ani kanonýr Kane, jehož v závěru prodloužení vychytal brankář Livakovič. Tottenham tak po loňském vyřazení v osmifinále Ligy mistrů končí ve stejné fázi Evropské ligy.

Postup si naopak pohlídal Arsenal. I on sice proti Olympiakosu Pireus prohrál, avšak branka El Arabiho ze začátku druhé půle, k níž pomohla i nešťastná teč obránce Gabriela, byla tou jedinou. Řecký soupeř navíc v závěru dohrával bez vyloučeného Baa. „Kanonýři“ tak Olympiakosu vrátili loňské vyřazení ve 2. kole Evropské ligy.

I přes porážku 1:2 na neutrálním hřišti v Budapešti postoupila Granada a opět mohla velebit Roberta Soldada. Trefil se v prvním zápase při vítězství 2:0 a dnešní jeho gól byl postupový. Nic na tom nezměnila ani proměněná penalta Hestada minutu před koncem.

Soupeřem Slavie ve čtvrtfinále může být i AS Řím. Na tříbrankovou výhru dnes italský celek navázal proti Šachtaru výsledkem 2:1, o což se postaral Borja Mayoral. Podobně suverénně postoupil Ajax Amsterodam přes Young Boys Bern i Villareal přes Dynamo Kyjev.