Sudí se nemýlil a Dánům nepomohl. Nešťastník Čelůstka se o míč otřel rukou

Z prvních záznamů vše ukazovalo na to, že roh, po kterém Češi dostali v Baku první branku, věnoval Seveřanům sudí, protože se český stoper Ondřej Čelůstka míče nedotkl.

Producent sportu britské stanice ITV Dan Salisbury-Jones ale na twitteru umístil záběr z jiného úhlu a ten naznačuje něco jiného.

Quick one to end the corner controversy, maybe. This angle shows the ball went out off the Czech player’s hand. #DEN #CZEDEN #CZE #Euro2020 pic.twitter.com/DLulxstTrl