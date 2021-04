Aktualizováno: Superliga by byla těžkou ranou pro evropský klubový fotbal

Dvanáct evropských fotbalových klubů v neděli večer oznámilo založení nezávislé superligy. K šesti anglickým klubům se připojí po třech z Itálie a ze Španělska. Nová soutěž, kterou vedle UEFA a FIFA odsoudila i řada fotbalových klubů, fanoušků i někteří politici, by měla odstartovat v srpnu. Fotbalisté, kteří do nově plánované superligy nastoupí, budou mít podle UEFA zakázaný start v národních týmech.

Založení evropské superligy by bylo jednou z nejzásadnějších změn ve fotbalovém kalendáři a ohrožovalo by nejen Ligu mistrů, ale mohlo by mít zásadní dopad na celou strukturu klubových soutěží.

Lídry nového projektu jsou Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez se také stal prvním předsedou superligy. Dalšími členy soutěže jsou Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán. Místopředsedy budou Joel Glazer z Manchesteru United a Andrea Agnelli z Juventusu. Členové superligy budou mít k dispozici fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun). Projekt bude financovat banka JPMorgan, jež to oficiálně potvrdila.

We are one of 12 Founding Clubs of the European Super League — Arsenal (@Arsenal) April 18, 2021

Představitelé superligy uvedli, že by chtěli mít 15 takzvaných zakládajících členů, které by každou sezonu doplnilo pět kvalifikovaných klubů na celkových dvacet účastníků. Hrát by se mělo ve dvou skupinách po deseti, přičemž první tři kluby z každé skupiny by se automaticky kvalifikovaly do čtvrtfinále, čtvrté a páté by se pak o účast utkaly ve vzájemných zápasech.

Později by se do superligy měl zapojit i ženský fotbal.

Superligu odsuzuje UEFA, FIFA, Premier League i někteří přední politici

Světová federace FIFA a evropská unie UEFA, jejíž Ligu mistrů tento krok ohrožuje, odtržení klubů odsoudily. Také anglická Premier League kluby vyzvala, aby od svého záměru na vznik superligy upustily dřív, než budou napáchány nenapravitelné škody. Na stranu UEFA se také postavili francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.



They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

Ohlášení superligy přišlo jen několik hodin předtím, než měla UEFA představit plán upravené Ligy mistrů, jež bude mít nově 36 účastníků. Evropská fotbalová unie uvedla, že je připravena proti odtržení použít „všechny prostředky“.

„Zainteresovaným klubům bude zakázáno hrát v jakékoli jiné soutěži na domácí, evropské nebo světové úrovni a jejich hráči mohou dostat zákaz reprezentovat své národní týmy,“ uvedla UEFA, jež poděkovala klubům z Německa a Francie, které se k projektu nepřipojily. Paris Saint-Germain, Bayern Mnichov či Borussia Dortmund svou účast v superlize už vyloučily.

„Vyzýváme všechny milovníky fotbalu, fanoušky a politiky, aby se k nám připojili v boji proti tomuto projektu. Sobeckost menšiny už tu vládne dlouho. Už toho bylo dost,“ řekli představitelé UEFA už v neděli, kdy se k vyhlášení superligy schylovalo.

Na stranu UEFA se postavila také světová federace FIFA, jež vyhlásila „nesouhlas s ‚uzavřenou odtrženou evropskou ligou‘ mimo mezinárodní fotbalové struktury.“ Nezopakovala nicméně svou dřívější hrozbu, že by hráči ze superligových klubů nesměli hrát na mistrovství světa.

Představitelé superligy uvedli, že mají v plánu „solidární platby“ zbytku fotbalové Evropy, která převýší částku, kterou v současnosti platí UEFA. Během 23 let, k nimž se kluby superlize upsali, by se mělo jednat o více než 10 miliard eur (259 miliard korun).

„Pomůžeme fotbalu na všech úrovních a dostaneme ho na jeho oprávněné místo na světě. Fotbal je jediný globální sport s více než čtyřmi miliardami fanoušků a je naší odpovědností coby velkých klubů reagovat na jejich touhy,“ uvedl předseda superligy Pérez. Samotné superligové týmy budou operovat s fondem 3,5 miliardy eur, jenž bude vyhrazen na projekty týkající se infrastruktury a na dopady pandemie covidu-19. Tyto finance nebudou určeny na přestupy hráčů.

Slavia je na straně FIFA a UEFA

Proti novému projektu se vyjádřili politici z některých velkých fotbalových zemí. Francouzský prezident Macron uvedl, že superliga “ohrožuje princip solidarity a podstaty sportu“. „Francouzský stát podpoří všechny kroky LFP (francouzské ligy), FFF (francouzského svazu), UEFA a FIFA k ochránění integrity federálních soutěží, ať už národních nebo evropských,“ uvedl Elysejský palác.

Podobná slova volil i britský premiér Johnson. „Tyto plány mohou mít ničivý vliv na fotbal. Zaútočí na samou podstatu domácích soutěží a znepokojí fanoušky v celé zemi. Zapojené kluby se budou muset zodpovídat svým fanouškům a široké fotbalové komunitě, než podniknou další kroky,“ uvedl Johnson na twitteru.

Ke kritice superligy se připojil i bývalý trenér Manchesteru United Alex Ferguson, podle nějž by šlo o opuštění sedmdesátileté tradice evropského klubového fotbalu.

Také představitelé fotbalové Slavie se postavili na stranu FIFA a UEFA. Podle úřadujícího českého mistra a čtvrtfinalisty letošní Evropské ligy není snaha 12 velkoklubů z Anglie, Španělska či Itálie o separovanou soutěž solidární. Pražané proto podpořili aktuální situaci.

Obdivuhodny postoj nemeckych a francouzskych klubu. Respekt! Podobne jako oni plne podporujeme postoj FIFA a UEFA - fotbal potrebuje solidaritu a soutezeni v ramci stavajiciho modelu evropskych soutezi klubu z 55 fotbalovych asociaci. https://t.co/ZlMoDlJyb2 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) April 19, 2021

„Obdivuhodný postoj německých a francouzských klubů. Respekt! Podobně jako oni plně podporujeme postoj FIFA a UEFA - fotbal potřebuje solidaritu a soutěžení v rámci stávajícího modelu evropských soutěží klubů z 55 fotbalových asociací,“ uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v návaznosti na reakci novináře Johna Crosse z Daily Mirror, který zmínil, že Bayern Mnichov a Borussia Dortmund se nového projektu nezúčastní. Nepřipojily se ani kluby z Francie.

Účastníkům superligy zakážeme start na ME a MS, říká šéf UEFA Ćeferin

Fotbalisté, kteří nastoupí do nově plánované superligy, budou mít podle šéfa evropských fotbalových asociací UEFA Aleksandera Čeferina zakázaný start v národních týmech. Nebudou tak smět reprezentovat své země na vrcholných šampionátech, jako je mistrovství světa nebo Evropy. Samotné kluby by pak měly být vyloučeny, co nejdříve to půjde. Čeferin to uvedl po dnešním zasedání výkonného výboru UEFA, který schválil rozšíření Ligy mistrů.

„Stále to posuzujeme s naším právním týmem, ale uvalíme veškeré možné postihy a budeme vás informovat hned, jak to bude možné. Můj názor je, že by jim měl být co nejdříve zakázán start ve všech našich soutěžích a jejich hráčům také,“ prohlásil Čeferin. „UEFA a fotbalový svět stojí jednotně proti tomuto hanebnému a samoúčelnému návrhu, který byl pouze pro několik vybraných evropských velkoklubů motivovaných chamtivostí. Všichni jsme jednotní proti tomuto nesmyslnému projektu,“ dodal.

Šéfa evropského fotbalu zklamalo i jednání představitelů jednotlivých odtržených klubů, které označil za „lháře“ a „hady na prsou“. Při té příležitosti připomněl i svou čtyřiadvacetiletou praxi jako právníka se specializací na trestní právo a podivoval se, že nic podobného ještě nezažil.

„Když začnu s Edem Woodwardem (šéf Manchesteru United), moc jsme do kontaktu nepřišli, ale minulý čtvrtek mi volal, že je s reformou Ligy mistrů spokojený a chtěl si jen vyjasnit věci kolem finančního fair play. Přitom už měl podepsáno jinde,“ řekl Čeferin.

Opřel se i do prezidenta Juventusu Andrey Agnelliho. „Je asi největším mým zklamáním. Nikdy jsem neviděl člověka, který by tak často lhal. Ještě minulou sobotu mi říkal: To jsou jen spekulace, nic se neděje. Zavolám ti za hodinu. A pak vypnul telefon a další den přišlo tohle oznámení. Hamižnost je tak silná, že se kvůli ní vytrácí lidskost,“ dodal Čeferin, který je kmotrem Agnelliho dcery.

Fotbalová Liga mistrů bude mít 36 účastníků, nebude se hrát ve skupinách

Evropská fotbalová unie UEFA schválila reformu Ligy mistrů, která od sezony 2024/25 bude mít 36 místo současných 32 účastníků. Základní fáze elitní soutěže se v novém formátu nebude hrát v tradičních skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy.

Každý účastník pozměněné Ligy mistrů má garantováno minimálně 10 zápasů s 10 různými soupeři, pět doma a pět venku. Nejlepších osm týmů se automaticky kvalifikuje do vyřazovací fáze. Mužstva na deváté až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále.

Čtyři volná místa v elitní soutěži připadnou celkům, které se do Ligy mistrů nedokázaly kvalifikovat ze svých domácích soutěží, ale jsou vysoko v pořadí klubových koeficientů UEFA díky pohárovým úspěchům z minulých let.

Všechny zápasy upravené Ligy mistrů se opět uskuteční uprostřed týdne, dosavadními hracími dny byly úterý a středa. Soutěž bude otevřená všem mužstvům na základě jejich výsledků v domácích ligách a následných předkolech.