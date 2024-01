Trenér Varaďa překvapivě skončil u hokejistů Pardubic, tým povede Zadina

Trenér Václav Varaďa nečekaně skončil na střídačce hokejistů Pardubic. Ambiciózní klub se podle informací na webu Dynama rozhodl odstoupit od smlouvy, přestože mu v tabulce extraligy patří druhé místo o pouhý bod za Spartou. Východočeši mají navíc dva zápasy k dobru. Tým povede jako hlavní kouč Marek Zadina, dosavadní Varaďův asistent. Novým Zadinovým asistentem bude Petr Sýkora.

Sedmačtyřicetiletý Varaďa přišel do klubu začátkem května a s vedením Dynama uzavřel dlouholetý kontrakt až do roku 2028. Za dobu svého působení dovedl tým k vítězství v Dolomiten Cupu, do čtvrtfinále Ligy mistrů i ke stříbru na tradičním Spenglerově poháru v Davosu. Změna vyznívá velmi překvapivě i proto, že Pardubičtí z 35 odehraných extraligových duelů jen třikrát nebodovali a ve středu ve šlágru na ledě vedoucí Sparty protáhli díky gólu v prodloužení vítěznou šňůru na čtyři zápasy.

„Trenér Václav Varaďa není s platností od čtvrtečního večera trenérem A-týmu. Pardubický klub se rozhodl odstoupit od smlouvy. První mužstvo Dynama povede jako hlavní trenér Marek Zadina,“ uvedl klub bez dalších podrobností k odchodu bývalého útočníka, který je dvojnásobným mistrem světa z let 2000 a 2005 a má za sebou i bohatou kariéru v NHL. „Život jde dál,“ dodal stroze k zásadnímu rozhodnutí majitel klubu Petr Dědek na sociální síti X.

Po odchodu Radima Rulíka měl být přitom Varaďa součástí dlouhodobé koncepce. Rulíkových služeb se Východočeši vzdali, přestože v minulém ročníku dovedl mužstvo k triumfu v základní části a následně k bronzu v play off, když jejich cestu za kýženým titulem utnul v sedmé semifinálové bitvě Třinec.

Právě s Oceláři byl Varaďa mimořádně úspěšný a předloni je dovedl ke zlatému hattricku. V minulé sezoně nikde netrénoval. Vypomohl jen krátkodobě druholigovému Táboru. Předtím působil výhradně na střídačce Třince a reprezentačních výběrů do 18 a 20 let. Patřil v minulosti rovněž mezi kandidáty na pozici kouče reprezentace. Právě k národnímu týmu zamířil z Pardubic Rulík.

Jednapadesátiletý Zadina působí v Dynamu druhým rokem. Nyní dostane možnost vést zkušený a nabitý kádr z pozice hlavního trenéra. Během minulé sezony byl Rulíkovým asistentem, následně zastával stejnou pozici po Varaďově boku, s nímž navázal na spolupráci z Třince. Druhým Varaďovým asistentem byl Aleš Krátoška, jenž na stejné pozici zůstává. Trenérský tým rozšíří nejúspěšnější extraligový střelec Dynama Sýkora.

Pardubice jsou čtvrtým týmem, který v této sezoně mění hlavního kouče. Už 23. září rezignoval po třech zápasech Patrik Martinec v Kometě Brno a tým převzal asistent Jaroslav Modrý. O měsíc později odstoupil Miloš Holaň z Vítkovic a nahradil jej Pavel Trnka, který se o 14 dní dříve stal jeho asistentem. Na začátku listopadu pak skončil v Mladé Boleslavi Jiří Kalous, jehož nástupcem je Richard Král.