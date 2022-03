Ukrajinec Jarmolenko se po svém gólu za West Ham se neubránil slzám

„Dal jsem do toho všechno pro fanoušky a pro tenhle klub. V ten moment jsem cítil, že celý West Ham a jeho fanoušci podporují Ukrajince,“ řekl po utkání Jarmolenko.

Spoluhráč českých reprezentantů Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále se dočkal velkých ovací, už když přišel coby střídající hráč v 52. minutě na hřiště. O osmnáct minut později si zpracoval přihrávku Saida Benrahmy a otevřel skóre. Na jeho gól navázal ještě Pablo Fornals, hosté už jen snížili zásluhou Jacoba Ramseyho.

"To be honest, I don't know what to say. I'm just so emotional and want to say thank you to my teammates, West Ham fans and all British people, because we feel your support."



An extremely emotional interview from Andriy Yarmolenko: pic.twitter.com/A3hiIYC8X4