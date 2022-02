V čínských karanténních hotelech panují příšerné podmínky, stěžují si olympionici

Sportovci, kteří mají po příletu pozitivní test, jsou izolováni v budovách oddělených od olympijské bubliny, aby se zabránilo dalšímu přenosu viru. V některých zařízeních ale nemají odpovídající podmínky - od kvality podávaného jídla až po nedostatek tréninkového vybavení.

Nejprve upoutala pozornost světových médií belgická skeletonistka Kim Meylemansová, která si na sociálních sítích doslova vyplakala převoz do olympijské vesnice z karanténního hotelu, kam ji pořadatelé umístili po pozitivním testu na covid-19 po příletu do Pekingu. A nyní se objevují zprávy o dalších stížnostech na podmínky v čínských hotelích, které organizátoři vyčlenili pro sportovce s pozitivním testem, napsal zpravodajský server People.

Šéf německé výpravy Dirk Schimmelpfennig v listu Frankfurter Allgemeine Zeitung kritizoval „nerozumné“ podmínky poté, co si na ubytování v jednom z karanténních hotelů postěžoval hvězdný sdruženář Eric Frenzel. Požadoval především větší a čistší pokoje a pravidelnější přísun jídla pro ty, kdo jsou v karanténě.

MOV označil takové události za velmi nešťastné. „Nesmí se to stávat, musíme tyto věci řešit. To je naše povinnost a odpovědnost,“ řekl ředitel MOV Christophe Dubi. Po domluvě s organizačním výborem her si nyní izolovaní sportovci mohou například objednat jídlo z nabídky olympijské vesnice.

Také ruská biatlonistka Valerija Vasněcovová si postěžovala na jídlo, které v jednom z hotelů dostávala. Na instagramu sdílela fotografii toho, co měla už pět dní k snídani, obědu i večeři - těstoviny, oranžovou omáčku, plátek spáleného masa s kostí a pár brambor.

„Bolí mě žaludek, jsem bledá a mám obrovské černé kruhy pod očima. Chci, aby tohle všechno už skončilo,“ uvedla Vasněcovová v příspěvku na instagramu. „Každý den brečím. Jsem hrozně unavená.“

Podle jejích slov je nemožné jíst většinu jídla, které jí na podnose servírují. „Ale ve čtvrtek jsem se přinutila sníst všechen tuk, který mi naservírovali místo masa, protože jsem měla hrozný hlad,“ uvedla. Zhubla prý natolik, že jí začaly trčet kosti.

Poté, co si Vasněcovová postěžovala na podmínky v hotelu, zveřejnil na internetu mluvčí ruského biatlonového týmu Sergej Averjanov fotografii nového jídla, které bude dostávat - lososa, okurky, klobásy a jogurt. A brzy má také dostat na pokoj rotoped.