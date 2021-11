V Liverpoolu ho milují, ale čeští fanoušci ho nenávidí. Anglická legenda se chystá na svou nejtěžší výzvu

Fanoušci Liverpoolu ho zbožňují, ti čeští nenávidí. Stevena Gerrarda v tuzemsku léta brali coby legendu klubu z Anfieldu, po jeho angažmá v Rangers a evropských zápasech se Slavií a Spartou, kdy na všechny strany létala obvinění z rasismu, mají ale někdejšího anglického středopolaře čeští fanoušci plné zuby. Teď má bývalý záložník před sebou velkou výzvu: stal se novým trenérem Aston Villy a jeho dráha kouče v Premier League právě začíná.

Dlouholetý kapitán Liverpoolu, spoluhráč Milana Baroše či Vladimíra Šmicera, vítěz Ligy mistrů a jeden z nejlepších záložníků posledních dekád. A donedávna také oblíbená či alespoň uznávaná postava ostrovního fotbalu. To už v Česku neplatí. Skotští Rangers si v naší zemi neudělali dobré jméno. Oba střety s pražskými kluby, které slavný tým v posledním roce absolvoval, skončily průšvihem.

O rasistické kauze okolo obránce Slavie Kúdely toho bylo napsáno mnoho, na podzim dorazili Skoti znovu a reputaci si absolutně nevylepšili. Z rasismu tentokrát obvinili malé děti na tribunách a vypadalo to, že pozice nejvíce nenáviděného fotbalového týmu v Česku je jednou provždy obsazena. Steven Gerrard coby trenér, který svými zvláštními komentáři oba incidenty „přisolil“, se tak pro mnoho fanoušků stal z idolu pokryteckým hlupákem.

Reakce jsou více než výmluvné. Stačí se podívat třeba na twitterový příspěvek fotbalového podcastu Kontrapresink, kde se většina komentářů o Gerrardově jmenování nese ve stylu „Měl jsem je docela rád. Teď ale doufám, že spadnou.“

Obliba u českých příznivců může být ale bývalému kapitánovi Liverpoolu jedno. Pro něj je důležité, aby se mu angažmá v Aston Ville povedlo. Dlouhodobě se o něm totiž mluví právě jako o budoucím trenérovi jeho někdejšího mužstva. Na Anfieldu si na bývalé legendy na lavičce potrpí, funkci kouče po úspěšné hráčské kariéře obsadil třeba Kenny Dalglish.

Skotsko není měřítko

Gerrard musí ale nejprve v průměrném anglickém klubu ukázat, že na to má. Až pak může přijít předpokládaný posun výše. Ten by mohl nastat v roce 2024, jelikož Jürgen Klopp dopředu avizoval, že pak v trenérské funkci v Liverpoolu pokračovat nebude. Legendární Stevie tak má tři roky na to ukázat, že je prestižní práce hoden.

„Myslím, že je to od něj skvělá volba,“ komentoval krok bývalého spoluhráče někdejší stoper a současný televizní expert Jamie Carragher. „Věřím, že to je složité, protože má skvělou šanci vyhrát ve Skotsku titul. Zároveň ale není v Premier League moc trenérských míst, které by pro něj byly lepší,“ myslí si jiná liverpoolská ikona.

Ozývají se i skeptické hlasy upozorňující na to, že titul a dobré výsledky s Rangers nejsou žádným měřítkem. Skotská nejvyšší soutěž nemá valnou kvalitu a Gerrard v ní v současnosti v podstatě neměl konkurenci. Anglická liga, kde si hráče za miliony liber kupují i týmy na sestup, je zcela jiná káva. Až tam se ukáže trenérova skutečná kvalita.

Start do nového angažmá má bývalý anglický reprezentant více než dobrý, v sobotu porazil doma Brighton 2:0. Jestli budou další výhry následovat a tým z Birminghamu díky Gerrardovi skončí na předních místech tabulky, spekulace o křesle v Liverpoolu začnou narůstat. U českých fanoušků by mu ale pravděpodobně nepomohlo, ani kdyby s průměrným týmem vyhrál titul.