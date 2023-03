V nominaci českých fotbalistů na úvod kvalifikace ME je šest nováčků

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal na březnové úvodní zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Polskem a v Moldavsku nezvykle hned šest nováčků. První pozvánku do národního A-týmu dostali David Douděra, Martin Vitík, Lukáš Sadílek, Tomáš Čvančara a David a Matěj Juráskové.

V kádru navzdory zdravotním problémům nescházejí opory útočník Patrik Schick s obráncem Vladimírem Coufalem, o jejichž startu by se mělo rozhodnout v příštích dnech. Šilhavý oznámil první letošní nominaci na tiskové konferenci v Praze. Vzhledem k Coufalovým a Schickovým potížím tentokrát povolal 25 hráčů, o dva více než obvykle.

Český tým vstoupí do kvalifikace 24. března v pražském Edenu domácím zápasem s Polskem, které bude papírově nejtěžším soupeřem v pětičlenné skupině E. O tři dny později se Šilhavého svěřenci představí v Moldavsku.

Tři reprezentační nováčci oblékají dres ligového lídra Slavie a tři Sparty. Z Edenu Šilhavý poprvé povolal obránce Douděru s Davidem Juráskem a záložníka Matěje Juráska, z Letné pak zadáka Vitíka, středopolaře Sadílka a útočníka Čvančaru.

„Rozhodli jsme se dát šanci také mladším hráčům, kteří v lize prokazují sportovní formu a také mají potenciál stát se v budoucnu oporami reprezentace. Nominovali jsme je i proto, že v tuto chvíli máme zraněné hráče nebo hráče, kteří nemají potřebnou sportovní formu,“ uvedl Šilhavý.

„Jsou to zajímavá jména, ale mají vše před sebou, musejí dál pracovat. Naše liga je jedna věc a reprezentační úroveň nebo třeba poháry druhá,“ doplnil český kouč.

Kvůli zranění z obvyklého kádru postrádá obránce Davida Zimu, Tomáše Kalase a Ondřeje Čelůstku a univerzála Michala Sadílka, který se tak v týmu nesejde se svým bratrem, nováčkem Lukášem.

V příštích dnech se rozhodne o tom, zda budou k dispozici Schick z Leverkusenu a Coufal z West Hamu. „Je tady nebezpečí, že se nedají úplně do kupy. Včera jsem mluvil s Patrikem. Normálně trénuje, v Leverkusenu se zapojoval do hry na části utkání, v posledním ale vůbec nebyl. Dnes má návštěvu lékaře,“ uvedl Šilhavý.

„Na tomto základě se rozhodneme, jestli Patrik třeba nebude, nebo s námi přijede na sraz, budeme s ním tady pracovat a pak se rozhodneme před utkáním. Sám mi říká, že to není úplně stoprocentní, ale při určitých okolnostech by rád přijel. S Vláďou je to podobné jako s Páťou, taky čekáme. Už trénuje plné dávky, věříme, že se dá do kupy,“ dodal Šilhavý.

Čtyři ze šesti nováčků, Čvančara, Vitík a oba Juráskové, kteří mezi sebou nemají žádný příbuzenský stav, patří věkem ještě do mladší kategorie. „Víme, že jednadvacítku čeká v červnu mistrovství Evropy. Pro březnový sraz jsme se však s trenérem Janem Suchopárkem dohodli, že tito čtyři hráči pojedou s áčkem, které čeká start do kvalifikace, zatímco jednadvacítka má na programu přípravné zápasy,“ uvedl manažer reprezentace Tomáš Pešír.

Hned šest hráčů má tentokrát v nominaci Sparta, která se v úvodu jarní části sezony dostala do formy a z druhého místa ligové tabulky ztrácí už jen dva body na vedoucí Slavii. Šestici zástupců nominoval Šilhavý také z vršovického týmu, naopak jen dva z mistrovské Plzně.

Vedle Polska a Moldavska se český celek v kvalifikaci utká ještě s Albánií a Faerskými ostrovy. Na evropský šampionát postoupí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

„Do kvalifikace vstupujeme s jednoznačným cílem postoupit. Na úvod nás čeká favorit naší skupiny, což jsme viděli hlavně na základě toho, jak Polsko hrálo na mistrovství světa,“ připomněl Šilhavý, že první kvalifikační soupeř došel na šampionátu v Kataru do osmifinále.

Český celek od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběl. Předloni na kontinentálním šampionátu došli Šilhavého svěřenci až do čtvrtfinále.