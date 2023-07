Anglická jednadvacítka má po 39 letech evropský titul

Anglie navázala na triumfy z let 1982 a 1984. Svěřenci kouče Carsleyho během turnaje ani jednou neinkasovali, cestu za titulem zahájili výhrou 2:0 nad českými reprezentanty. Španělé nevyužili šanci odpoutat se v čele historických tabulek od Itálie, obě země získaly zlato pětkrát.

Opatrný první poločas mnoho gólových šancí nenabídl, v závěru ale přece jen Angličané udeřili. Colwill po centru ze standardní situace trefil hlavičkou jen tyč. O chvíli později ale Palmer z přímého kopu nastřelil spoluhráče Jonese, od něhož se míč odrazil do protipohybu brankáře Tenase. Záložník Liverpoolu se štěstím zaznamenal premiérový zásah na turnaji.

Výběr „La Roja“ vstoupil do druhé půle náporem, Ruizova brzká branka ale neplatila kvůli ofsajdu. Španělský kapitán byl nejnebezpečnějším hráčem svého týmu, v další šanci poslal míč hlavou těsně vedle tyče. Na druhé straně Tenas skvěle zasáhl proti Jonesovi.

V závěrečné dvacetiminutovce Angličané s přehledem hájili vedení až do samého závěru šestiminutového nastavení. V něm zfauloval Colwill ve vápně Ruize a sudí po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Trafford ale vystihl Ruizovu střelu po pravé ruce a následně pohotově vyrazil i Orozovu dorážku. Anglie vyhrála i šestý duel na turnaji.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let - finále v Batumi:

Anglie - Španělsko 1:0 (1:0)

Branka: 45.+4 Jones. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Nor.) - Dingert (video, Něm.). ŽK: Gomes, Colwill, Trafford - Baena, Sancet, Oroz, Riquelme, Denia (trenér). ČK: 90.+11 Gibbs-White - 90.+11 Blanco (oba mimo hřiště).

Sestavy:

Anglie: Trafford - Garner, Colwill, Harwood-Bellis, Aarons - Smith Rowe (66. Madueke), Jones, Gibbs-White (74. Archer), Gomes (74. Skipp) - Palmer (83. Elliott), Gordon (83. Doyle). Trenér: Carsley.

Španělsko: Tenas - V. Gómez (74. Barrenetxea), Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco (83. Camello), Sancet (59. Veiga), Baena (59. Oroz) - Rodri (59. Riquelme), Ruiz, S. Gómez. Trenér: Denia.