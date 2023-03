Češi řídili v NHL rekord Bostonu, Pastrňák získal tři body

Čeští útočníci řídili v NHL výhru hokejistů Bostonu 7:1 nad Buffalem. David Pastrňák vstřelil gól a na dva přihrál, po dvou bodech si připsali Jakub Lauko (2+0), Pavel Zacha (1+1) a David Krejčí (0+2). Suverén této sezony zvítězil podeváté v řadě a překonal hranici sta bodů už v 61. utkání. Trojcifernou metu zdolal nejrychleji v historii soutěže a vylepšil rekord Montrealu, který potřeboval v sezoně 1976/77 o utkání více.

Ve zbývajících zápasech čtvrtečního programu se čeští hráči už zapisovali jako asistenti. Filip Zadina připravil jeden gól Detroitu, který podlehl doma Seattlu 4:5 v prodloužení. David Kämpf přispěl přihrávkou k výhře Toronta 2:1 v Calgary. Radko Gudas přihrál na jedinou branku Floridy, která prohrála s Nashvillem 1:2. Petr Mrázek chytil 31 z 34 střel při porážce Chicaga 2:5 s Dallasem.

I přes jednoznačný výsledek se čekalo v Bostonu na první gól do 33. minuty, ve které využil přesilovou hru Dmitrij Orlov. U jeho trefy si připsal Pastrňák druhou asistenci. Za 86 sekund zvýšil Lauko z dorážky a z gólu se v NHL radoval poprvé od 1. listopadu. Dvaadvacetiletý útočník má nyní na kontě tři branky z 12 startů.

„Snažím se podat nejlepší výkon a myslím, že se mi to povedlo,“ řekl Lauko, který dal v NHL poprvé dva góly v jednom zápase. „Nejsem typem hráče, který by nasázel třicet branek za sezonu. Moje role je jiná, góly jsou jen nadstavba, takže jsem šťastný, že se to stalo,“ rozplýval se.

Po dvou akcích české řady zvýšil Boston ve třetí třetině na 4:0. U třetí branky získal Pastrňák u modré čáry puk, poslal jej mezi kruhy Krejčímu a ten vylepšil bekhendovou přihrávkou pozici pro Zachu. Pro něj už nebyl problém zakončit souhru do odkryté branky a skóroval ve třetím utkání za sebou.

Pastrňák pro přihrávkách Zachy a Krejčího potrestal v 55. minutě předčasnou hru Buffala bez gólmana. Havířovský rodák tak oslavil stylově novou osmiletou smlouvu, kterou klub oznámil v den zápasu.

„Nelámal jsem si tím příliš hlavu. Zejména, když jsem šel na led, tak jsem to úplně vypustil. Samozřejmě doma nad tím někdy přemýšlíte. Je to jiné, jsme starší a neděláte rozhodnutí sám,“ vysvětlil Pastrňák, který je nejproduktivnějším hráčem Bostonu v sezoně (43+40) a druhým nejlepším střelcem soutěže. „Je úžasné strávit kariéru v jednom týmu. To se mi při vyjednávání honilo hlavou,“ doplnil.

Ve zbytku utkání se ještě roztrhl s góly pytel. Nejdříve vstřelil čestný gól Buffala Casey Mittelstadt. Boston odpověděl trefami Patrice Bergerona, Connora Cliftona a skóre uzavřel v poslední minutě z další dorážky Lauko.

„Je to neskutečné, mají úžasnou sezonu,“ komentoval Lauko rekord týmu. „Jdete do zápasu a říkáte si, že to nechcete týmu pokazit. Trošku jsem cítil tlak pokaždé, když jsem naskočil na led. Tohle ale bylo poprvé, kdy jsem hrál kompletně svou hru,“ těšilo jej. Jedinou kaňkou pro Boston bylo, že zápas nedohrál Brad Marchand.

Detroit hrál poprvé bez Filipa Hronka, jehož vyměnil o den dříve do Vancouveru, a dotahoval ztrátu 0:1, 1:3 a 3:4. Zadina vymyslel gól na 3:3. Český útočník na sebe navázal pozornost obránce i brankáře a bekhendem přihrál zadovkou mezi kruhy Jonatanovi Berggrenovi, který zakončil akci do prázdné. O výhře Seattlu rozhodl v prodloužení svou druhou trefou v zápase Oliver Bjorkstrand. Dva góly vítězů dal i Jarred McCann. V sestavě Detroitu scházel Jakub Vrána.

Calgary, z jehož střídačky sledoval zápas Daniel Vladař, udeřilo ve třetí minutě. Prosadil se Blake Coleman. Kämpf vybojoval při vyrovnávací brance puk pro Mitchella Marnera a zápas rozhodl ve 43. minutě Calle Järnkrok.

Nashville dostal v úvodní třetině do dvoubrankového trháku Matt Duchene a John Leonard. Florida ve zbytku zápas přestřílela soupeře 24:11, ale už jen snížila. Gudas založil přečíslení, v němž upravil Brandon Montour po přihrávce Ryana Lomberga na konečných 1:2.

Dallas převedl klíčovou akci v úvodní minutě třetí třetiny, v níž Jamie Benn překonal Mrázka z předbrankového prostoru a poslal tým potřetí do vedení. Zbývající dvě trefy padly při risku Chicaga bez gólmana. Hlavním strůjcem výhry Dallasu byl Roope Hintz, autor hattricku. Českého gólmana překonal dvakrát v přesilových hrách a v závěru zpečetil výhru do prázdné branky.

„Nějaké přihrávky se nám nepovedly, ale bojovali jsme až do konce a Mrázek chytal skvěle. Dal nám šanci vyhrát. I po těch změnách si myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem,“ řekl obránce Chicaga Seth Jones.

Na mysli měl například dlouholetého lídra Patricka Kanea, který si ve čtvrtek odbyl premiéru v dresu New York Rangers. Zápas mu pokazila Ottawa, která otočila ve třetí třetině skóre z 2:3 na konečných 5:3. K výhře pomohl dvěma góly Derick Brassard a ozdobil tím svůj tisící start v NHL. Kane strávil na ledě téměř 20 minut, vyslal čtyři střely, ale připsal si jen dva záporné body.