České hokejisty čeká souboj s Lotyšskem, pomůže už i Pastrňák

České hokejisty čeká dnes na mistrovství světa v Tampere čtvrtý zápas v základní skupině B. Soupeřem bude Lotyšsko, které má stejně jako národní tým na kontě výhru a dvě porážky a jen o bod méně než svěřenci kouče Kariho Jalonena.

Finský trenér už může do sestavy počítat s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem, který se ve středu připojil k mužstvu a je připravený zasáhnout do hry. „Jasně, nemám na co čekat. Přijel jsem hrát hokej, umím se přizpůsobit snad každému spoluhráči. Se širšími rozměry ledu potíže mít nebudu, když to vezmeme z té herní stránky, spíš jde o ty střelecké body, takže se budu maximálně soustředit, abych trefoval bránu,“ řekl novinářům Pastrňák.

Nečekanou úterní porážkou s Rakušany 1:2 po nájezdech se zúžil prostor na přešlapy na cestě do čtvrtfinále šampionátu. Proti Lotyšům bude reprezentační mužstvo odvracet třetí porážku za sebou. Od Jalonenova nástupu na střídačku Češi dosud třikrát v řadě neprohráli. „Jestliže jsme říkali, že se Švédy jsme dostali facku, tak s Rakušany jsme dostali dělo,“ přiznal útočník Matěj Blümel.

„Samozřejmě očekávám, že tou reakcí bude výhra. Chci vidět větší bojovnost, bojového ducha, rychlost. Tohle chci vidět od začátku zápasu a po celých šedesát minut. To je hokej,“ řekl kouč Jalonen.

S Lotyšskem se Češi utkali naposledy před takřka přesně třemi lety a v Bratislavě zvítězili 6:3, přestože po první třetině prohrávali 0:2. Shodou okolností šlo tehdy rovněž o čtvrtý zápas národního týmu ve skupině.