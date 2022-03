Čeští fotbalisté remizovali ve Walesu 1:1, bude se rozhodovat o budoucnosti Šilhavého

Čeští fotbalisté remizovali v přípravném utkání ve Walesu 1:1. Hosty poslal v Cardiffu ve 32. minutě do vedení Tomáš Souček, hned za dvě minuty ale vyrovnal Rubin Colwill. Velšané v utkání dvakrát trefili tyč, na opačné straně mířil do brankové konstrukce střídající Jan Sýkora.

Český tým si nedokázal výhrou alespoň částečně spravit náladu po čtvrteční porážce 0:1 v prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa, po níž přišel o šanci postoupit na šampionát. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého zároveň soupeři nedokázali oplatit výsledky z uplynulé kvalifikační skupiny. S Velšany si připsali venkovní prohru 0:1 a domácí remízu 2:2 a soupeř na jejich úkor skončil druhý v tabulce.

Češi nastoupili v přípravě proti Walesu vzhledem k tomu, že po vyřazení Ruska z baráže kvůli jeho invazi na Ukrajinu neměli ve své „větvi“ po porážce ve Švédsku soupeře. Ostrovní celek zase po čtvrtečním vítězství 2:1 nad Rakouskem v play off nehrál finále, neboť semifinále mezi Skotskem a Ukrajinou bylo odloženo.

Trenér Šilhavý stejně jako ve Švédsku zvolil rozestavení se třemi stopery a oproti čtvrtečnímu zápasu udělal pět změn v základní sestavě. V brance dostal šanci Staněk, v obraně Petrášek se Zeleným, premiéru v zahajovací jedenáctce si odbyl Lingr a v útoku vedle Kuchty nastoupil Pešek. Velšané po postupu přes Rakousko nasadili náhradníky s výjimkou gólmana Hennesseyho, který chytal jubilejní 100. reprezentační duel. Hlavní hvězda soupeře kanonýr Bale začal jen na lavičce.

Český tým byl od úvodu výrazně aktivnější. Dvě šance neproměnil Kuchta, který nejprve v 10. minutě nevyužil brejk a chvíli nato hlavičkoval v dobré pozici jen do středu branky. Ve 32. minutě už hosté vedli. Zelený se zbavil obránce, nacentroval z levé strany a Souček po Lingrově sklepnutí zamířil v poměrně obtížné pozici přesně k tyči. Český kapitán skóroval v reprezentaci podeváté.

Šilhavého svěřencům vydrželo vedení jen necelé dvě minuty. Johnson utekl Brabcovi a přihrál Colwillovi, jenž zakončil přesně k tyči. Teprve devatenáctiletý záložník dal první reprezentační gól. Odpovědět mohl Sadílek, ale z přímého kopu těsně přestřelil. Ve 44. minutě ve skluzu napřáhl těsně za vápnem Vaulks a Staňka zachránila tyč.

Plzeňský gólman chvíli předtím inkasoval úder v souboji a do druhé půle jej mezi tyčemi nahradila jednička Vaclík. Do premiéry v národním celku naskočil útočník Jurečka. Další střídající hráč Sýkora čtyři minuty po změně stran po Masopustově přihrávce trefil tyč a dorážející Lingr už dostal míč do sítě z ofsajdu.

V 53. minutě znovu mířili do brankové konstrukce i domácí, když podruhé v utkání zasáhl tyč Vaulks. Hosté už v druhé půli neměli takovou převahu jako na začátku. Po necelé hodině hry po zmatcích v české obraně vypálil Johnson a Čechy podržel Vaclík.

Krátce nato musel kvůli zranění střídat Masopust. Hru rozkouskovala střídání, přesto oba týmy mohly strhnout vítězství na svou stranu. V 86. minutě pálil v dobré pozici nad Hložek, o tři minuty později Vaclík vyrazil střelu střídajícího Balea. Český celek v samostatné historii vyhrál jediný z šesti zápasů proti Walesu.

Přípravné fotbalové utkání v Cardiffu:

Wales - ČR 1:1 (1:1)

Branky: 34. Colwill - 32. Souček. Rozhodčí: Tierney - Cook, Betts (všichni Angl.). Bez karet.

Sestavy:

Wales: Hennessey (60. A. Davies) - Gunter (60. Rodon), Mepham, Cabango - Thomas, Vaulks (60. Ampadu), Colwill (81. Bale), Morrell, Norrington-Davies - Johnson (81. Harris), Matondo (71. J. Williams). Trenér: Page.

ČR: Staněk (46. Vaclík) - Zima, Petrášek, Brabec - Masopust (63. Jankto), Souček, Sadílek (63. Barák), Zelený - Lingr (81. Hložek), Pešek (46. Sýkora) - Kuchta (46. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Šilhavý bude mít schůzku s vedením FAČR o budoucnosti u týmu

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý se po návratu do Prahy sejde s vedením asociace, a teprve poté se vyjádří ke své budoucnosti u týmu. Šedesátiletému kouči 31. července vyprší smlouva u národního mužstva a není jasné, zda bude po čtvrteční porážce ve Švédsku pokračovat.

Reprezentace ztratila šanci na postup na mistrovství světa a nesplnila cíl. Šilhavého budoucnost u týmu je nejistá. „Po návratu máme schůzku s vedením a předsedou FAČR, tam se o tom pobavíme a pak se můžu vyjádřit. Něco v hlavě mám, ale teď bych to nechtěl říkat. Jednání rozhodne o tom, co a jak,“ citoval server iSport.cz Šilhavého z tiskové konference v Cardiffu.

Potěšilo ho, že se za něj po porážce ve Švédsku postavili zkušení hráči. „Vážím si toho. Důvěra musí být, aby mužstvo správně fungovalo. S kolegy jsem za to rád, nicméně konečné rozhodnutí padne na té schůzce, nechci nyní předbíhat,“ uvedl Šilhavý podle Sport.cz.