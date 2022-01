Djoković smí v Austrálii hrát, ministr pro imigraci mu ale může odebrat víza

Srbský tenista Novak Djoković uspěl u soudu s odvoláním proti deportaci. Opustil detenční hotel, vyhráno ale zatím nemá.

Deportaci Djokovičovi nařídily australské úřady po zrušení jeho víz, protože byla zpochybněna schválená výjimka z očkování proti koronaviru. Soudce Anthony Kelly víza světové jedničky obnovil. Djoković dostal zpátky pas a mohl definitivně opustit detenční hotel, kde byl od čtvrtka uzavřen. Víza mu ještě může odebrat ministr pro imigraci Alex Hawke, a zabránit mu tím v obhajobě titulu na Australian Open, které začne za týden.

Jak jednaly úřady s Djokovičem

Soudce Kelly rovněž nařídil, aby vláda zaplatila Djokovičovi náklady na právní zastoupení. Soudce kritizoval postup úředníků při jednání s Djokovičem a rušení jeho víza. Tenista se o tom, že to hrozí, dozvěděl ve čtvrtek krátce před čtvrtou hodinou ranní, kdy už trávil několik hodin na letišti. Úředník ho vyzval, aby předložil argumenty, proč by to australská strana neměla udělat. Tenista podle dnes zveřejněných přepisů nevěřil vlastním uším. „Nechápu, co dalšího po mně chcete. Poskytl jsem všechny dokumenty, které australský tenisový svaz a vláda státu Victoria žádala v posledních třech nebo čtyřech týdnech,“ podivoval se.

Devítinásobný vítěz Australian Open žádal, aby úřady počkaly do rána, než se spojí s právníky a australským tenisovým svazem. Opakovaně byl ujištěn, že má čas do půl deváté. Úřady mu ale vízum zrušily v 7:42, což mu nedalo šanci adekvátně zareagovat. Deportaci se vzepřel a skončil v detenčním hotelu. Při soudním jednání tam nepobýval. Podle listu The Guardian sledoval přenos ze soudu se svými právníky

Postup úřadů byl jedním z důvodů, proč soud rozhodl v Djokovičův prospěch. Soudce také zdůraznil, že kontroverzní výjimku Djokovič obdržel po důkladném posouzení. „Byla udělena nezávislou odbornou komisí specialistů, kterou ustanovila vláda státu Victoria,“ řekl. Při žádosti o výjimku se Djoković opíral o to, že před Vánoci koronavirus prodělal. Pozitivní test měl údajně 16. prosince. Na sociálních sítích jsou ale ze 17. prosince fotografie, jak předává ceny mladým tenistům.

Dnešním vítězstvím ale Djokovičova anabáze nemusí skončit. Zástupce australského státu Christopher Tran podle televizní stanice ABC upozornil soud, že ministr pro imigraci Hawke může využít právo na zrušení Djokovičových víz bez ohledu na soudní verdikt. Pokud by se tak stalo, čtyřiatřicetiletý tenista by nesměl do Austrálie tři roky. Hawke se loni v říjnu k účasti neočkovaného Djokoviče na Australian Open stavěl skepticky. „Naše lékařské doporučení je, že kdokoliv, kdo přiletí do Austrálie, musí mít dvě dávky očkování,“ prohlásil tehdy.

Novak Djoković (vpravo vzadu) opouští detenční hotel | zdroj: Profimedia.cz

Dnešní virtuální slyšení začalo po menších technických obtížích obhajobou hráčových právníků, poté dostal prostor státní zástupce. Soudce Kelly během slyšení přerušil právní zástupce tenisty, aby si ujasnil kroky, které Djoković před příletem do Austrálie podnikl. „Co dalšího měl vůbec udělat?“ uvedl soudce na adresu tenisty.

Jako zvíře v lidské zoo

Ačkoliv bylo jednání virtuální kvůli rychlému šíření varianty omikron v Austrálii, před budovou soudu se sešlo několik desítek fanoušků tenisové jedničky. Někteří z fanoušků mávali srbskými vlajkami. „Žije jako zvíře v lidské zoo. (...) To, co se tu děje, je neaustralské. Je to politika a rozhodně rasismus,“ uvedl jeden z podporovatelů. Po vynesení příznivého verdiktu se příznivci nejlepšího tenisty světa radovali.

Další Djokovičovi zastánci se v neděli setkali před budovou parlamentu v Bělehradě. Promluvil k nim tenistův otec, který rovněž australské úřady obvinil z toho, že se k jeho synovi - a všem Srbům - chovají jako ke zvířatům.

Sympatie většiny Australanů se však kloní na stranu úřadů, píše agentura Reuters. V zemi je plně naočkováno na 90 procent dospělé populace a proti tenistovi vystupují zejména obyvatelé Melbourne, kteří během pandemie covidu-19 zažili nejdelší uzávěru na světě. Mnozí tenistovi vyčítají, že má jiná práva než obyčejní lidé.

Do podobných problémů jako Djoković se v Austrálii dostala i česká tenistka Renata Voráčová, které úřady zrušily vízum po týdenním pobytu v zemi. Také ona měla zdravotní výjimku z očkování díky nedávnému prodělání nemoci. Na rozdíl od Djokoviče se Voráčová neodvolala a v sobotu odletěla, takže na Australian Open startovat nebude.