Djoković uspěl s odvoláním, ale pořád ještě nemá vyhráno

Srbský tenista Novak Djoković uspěl u soudu s odvoláním proti deportaci. Opustil detenční hotel, vyhráno ale zatím nemá. Víza mu může odebrat ministr pro imigraci.

Deportaci Djokovičovi nařídily australské úřady po zrušení jeho víz, protože byla zpochybněna schválená výjimka z očkování proti koronaviru. Soudce Anthony Kelly víza světové jedničky obnovil. Djoković dostal zpátky pas a mohl definitivně opustit detenční hotel, kde byl od čtvrtka uzavřen. Víza mu ještě může odebrat ministr pro imigraci Alex Hawke, a zabránit mu tím v obhajobě titulu na Australian Open, které začne za týden. Své rozhodnutí nechává na později.

V některých evropských médiích se objevily informace, že Djokoviče podle jeho rodiny po úspěšném odvolání zadržela policie, ale podle listu The Age se tyto zprávy nezakládaly na pravdě. Ministerstvo pro imigraci však stále zvažuje, zda Djokovičovi znovu zruší víza.

Djokovič dnes ujistil, že je připravený úvodní grandslam sezony hrát. Na twitteru sdílel fotografii z areálu.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Po vítězství u soudu Djokovič v dějišti Australian Open poprvé trénoval. „Těší mě a jsem vděčný, že soudce zvrátil zrušení mého víza. Navzdory tomu všemu, co se stalo, chci zůstat a snažit se bojovat na Australian Open. Stále se na to soustředím. Přiletěl jsem sem na jednu z nejdůležitějších akcí, kterou máme před úžasnými fanoušky,“ napsal na twitteru. Jakého se případně dočká přijetí od domácích příznivců, je otázkou. Australská veřejnost totiž jeho zdravotní výjimku z očkování nesla nelibě.

Jak jednaly úřady s Djokovičem

Soudce Kelly rovněž nařídil, aby vláda zaplatila Djokovičovi náklady na právní zastoupení. Soudce kritizoval postup úředníků při jednání s Djokovičem a rušení jeho víza. Tenista se o tom, že to hrozí, dozvěděl ve čtvrtek krátce před čtvrtou hodinou ranní, kdy už trávil několik hodin na letišti. Úředník ho vyzval, aby předložil argumenty, proč by to australská strana neměla udělat.

V místopřísežném prohlášení, které bylo po procesu zveřejněno, Djokovič uvedl, že byl unavený, naštvaný a zmatený. „Byl jsem přesvědčený, že jsem splnil všechna nařízení pro vstup do Austrálie. Nerozuměl jsem tomu, co se děje. Nechápal jsem, proč zvažuje zrušení mého víza. Bylo kolem čtvrté ráno a potřeboval jsem nějakou pomoc. To jsem mu řekl,“ uvedl v dokumentu, který zveřejnil list The Age.

Devítinásobný vítěz Australian Open žádal, aby úřady počkaly do rána, než se spojí s právníky a australským tenisovým svazem. Opakovaně byl ujištěn, že má čas do půl deváté. Úřady mu ale vízum zrušily v 7:42, což mu nedalo šanci adekvátně zareagovat. Deportaci se vzepřel a skončil v detenčním hotelu. Při soudním jednání tam nepobýval. Podle listu The Guardian sledoval přenos ze soudu se svými právníky

Postup úřadů byl jedním z důvodů, proč soud rozhodl v Djokovičův prospěch. Soudce také zdůraznil, že kontroverzní výjimku Djokovič obdržel po důkladném posouzení. „Byla udělena nezávislou odbornou komisí specialistů, kterou ustanovila vláda státu Victoria,“ řekl. Při žádosti o výjimku se Djoković opíral o to, že před Vánoci koronavirus prodělal. Pozitivní test měl údajně 16. prosince. Na sociálních sítích jsou ale ze 17. prosince fotografie, jak předává ceny mladým tenistům.

Ministr může víza zrušit

Vítězstvím u soudu ale Djokovičova anabáze neskončila. Zástupce australského státu Christopher Tran podle televizní stanice ABC upozornil soud, že ministr pro imigraci Hawke může využít právo na zrušení Djokovičových víz bez ohledu na soudní verdikt. Musí to ale mít podloženo například tím, že Djokovič při žádosti o vízum lhal. „Imigrační zákon je komplikovaný a je v něm několik možností pro zrušení (víz) v rukou vlády, imigračního oddělení. Jedna z nich se týká žádostí, které obsahují falešné informace. Tato pravomoc ministru (Alexi Hawkemu) stále zůstává otevřená, pokud by se zjistilo, že pan Djokovič poskytl nepravdivé informace,“ řekl ABC News imigrační právník John Findley. Pokud by se tak stalo, čtyřiatřicetiletý tenista by nesměl do Austrálie tři roky.

Dnes večer australského času ministr nerozhodne, uvedl The Age. „Ministr aktuálně případ posuzuje a proces pokračuje,“ uvedl úřad. Vyjádření o případném opětovném zrušení víz se podle listu očekává v úterý.

Novak Djoković (vpravo vzadu) opouští detenční hotel | zdroj: Profimedia.cz

Dnešní virtuální slyšení začalo po menších technických obtížích obhajobou hráčových právníků, poté dostal prostor státní zástupce. Soudce Kelly během slyšení přerušil právní zástupce tenisty, aby si ujasnil kroky, které Djokovič před příletem do Austrálie podnikl. „Co dalšího měl udělat?“ uvedl soudce na adresu tenisty.

Jako zvíře v lidské zoo

Ačkoliv bylo jednání virtuální kvůli rychlému šíření varianty omikron v Austrálii, před budovou soudu se sešlo několik desítek fanoušků tenisové jedničky. Někteří z fanoušků mávali srbskými vlajkami. „Žije jako zvíře v lidské zoo. (...) To, co se tu děje, je neaustralské. Je to politika a rozhodně rasismus,“ uvedl jeden z podporovatelů. Po vynesení příznivého verdiktu se příznivci nejlepšího tenisty světa radovali.

Další Djokovičovi zastánci se v neděli setkali před budovou parlamentu v Bělehradě. Promluvil k nim tenistův otec, který rovněž australské úřady obvinil z toho, že se k jeho synovi - a všem Srbům - chovají jako ke zvířatům.

Do podobných problémů jako Djoković se v Austrálii dostala i česká tenistka Renata Voráčová, které úřady zrušily vízum po týdenním pobytu v zemi. Také ona měla zdravotní výjimku z očkování díky nedávnému prodělání nemoci. Na rozdíl od Djokoviče se Voráčová neodvolala a v sobotu odletěla, takže na Australian Open startovat nebude.

Sympatie většiny Australanů se však kloní na stranu úřadů, píše agentura Reuters. V zemi je plně naočkováno na 90 procent dospělé populace a proti tenistovi vystupují zejména obyvatelé Melbourne, kteří během pandemie covidu-19 zažili nejdelší uzávěru na světě. Mnozí tenistovi vyčítají, že má jiná práva než obyčejní lidé.

Djokovičovi příznivci řádili v Melbourne, policie použila pepřový sprej

Djokovičovi příznivci po verdiktu soudu řádili v Melbourne. Řada z nich se dobývala k autu, v němž tušila světovou tenisovou jedničku. Policie proti rozvášněnému davu použila pepřový sprej.

Fanoušci, z nichž někteří měli v rukou srbské vlajky, se shromáždili kolem černého vozu a nenechali ho projet ulicí nedaleko od kanceláří Djokovičových právníků. Marně pohledem do kouřových oken zjišťovali, jestli je devítinásobný vítěz Australian Open uvnitř. Jeden z fanoušků dokonce poskakoval po střeše automobilu.

Na ulici byla přibližně stovka fanoušků nadšených z příznivého verdiktu soudu, který dal hráči šanci usilovat o rekordní jednadvacátý grandslamový titul. Slavili, i když vyhráno ještě Djokovič nemá.

Djokovičova rodina oslavuje jeho vítězství u soudu, ale obává se deportace

Djokovičova rodina dnes na tiskové konferenci nadšeně komentovala tenistovo vítězství u soudu. Nejmladší bratr Djordje Djokovič prohlásil, že zvítězila pravda a spravedlnost. Matka Dijana ho vzápětí doplnila, že soudní verdikt považuje za Novakovo největší vítězství v kariéře. „Novak stál proti systému a vládě. Přiletěl, aby vyhrál ten turnaj. V takové situaci nikdy nebyl. Byla velmi těžká i pro nás, když jsme se snažili za něj pět nebo šest dní bojovat,“ uvedla.

Se synem se v minulém týdnu nemohla přímo spojit, protože mu vzali telefon. „Naši lidé mu posílali podporu tancem a zpěvem před hotelem, které slyšel, ale nemohl vidět. Díky bohu Bůh existuje. Tohle je největší vítězství jeho kariéry, větší než všechny jeho grandslamy,“ řekla matka dvacetinásobného grandslamového šampiona.

Otec Srdjan je přesvědčený, že Djokovič uspěl díky své psychické odolnosti. „Nenechal by se od nikoho dostat na kolena. Je mentální obr, fantastický mladý muž, který nikdy nikomu neublížil, vždycky s každým dobře vycházel a vždy se snažil pomáhat. Ale skutečnost, že je z malé chudé země, se zjevně nelíbila některým mocným. Nelíbí se jim, že někdo z malé země může být nejlepší v jejich buržoazním sportu,“ řekl. Kolem čtyřiatřicetiletého srbského tenisty se ale už v minulosti objevila řada kontroverzí.

Australské úřady se podle otce Srdjana snažily přimět Novaka Djokoviče, aby se víza vzdal dobrovolně, což by vedlo k deportaci. „Nenechali ho mluvit s právníky a jeho týmem. Naštěstí mu po několika hodinách vrátili telefon a byl v kontaktu se svým právním týmem, který připravil fantastickou právní obhajobu. Tohle je obrovské vítězství pro něj a celý svobodomyslný svět,“ radoval se.

Kauza ale ještě nekončí. Australské ministerstvo pro imigraci zvažuje opětovné zrušení víza z osobní pravomoci ministra. „Obávám se toho, ale nechci na to myslet. Jenom doufám, že to zůstane, jak to je, že bude volný a bude moci hrát,“ řekla Djokovičova matka.

Bez odpovědi zůstalo, proč měl Djokovič 16. prosince pozitivní test na koronavirus a o den později se objevil na veřejnosti. Když se na to jeden z novinářů zeptal, Djokovičovi tiskovou konferenci ukončili. Místo odpovědi začali zpívat skladbu Jedna píseň, jeden tým. Tuto píseň hráčovi rodiče zpívali loni v boxu na kurtu Philippea Chatriera, když Novak Djokovič vyhrál Roland Garros.

Na webu určeném pro přenos soudního jednání se vysílalo porno

Webová stránka určená pro přenos virtuálního soudního jednání o odvolání Djokoviče byla napadena. Místo jednání se tam vysílalo porno a vyhrávala hlasitá hudba. Nevítané záběry viděli australští novináři podle agentury Reuters, když se připojili na odkaz služby Teams, aniž by zaznamenali, že ho soud změnil.

Chaos popsala australská novinářka Sarah Dankertová. „Vedle veřejného vysílání pro Djokovičův případ stále funguje i link na teamsech a soudní úředník ho opustil, když měl problém všechny ztišit. Už jsme měli techno, chechtání se, křičení a někdo zlomeným hlasem opakuje Nole,“ líčila se zmínkou o Djokovičově přezdívce.

Odkaz na napadenou stránku se několik dní před soudem šířil na sociálních sítích. Soud nakonec vysílal jednání na jiném webu, který na začátku naplánovaném na desátou dopolední místního času zkolaboval kvůli příliš vysokému počtu návštěvníků. Když se vysílání rozběhlo, narušil ho sledující, který si neztlumil mikrofon. Soudce Anthony Kelly pak všechny upozornil, že zapnutý mikrofon mohou mít jen účastníci soudu.

Po čtyřech hodinách jednání přišel další odkaz, tentokrát na kanál YouTube. Tam byl také odvysílán soudní verdikt ve prospěch Djokoviče.