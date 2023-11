Evropské poháry: Slavia hostí doma AS Řím, Plzeň Dinamo Záhřeb. Sparta hraje v Glasgow

Fotbalisté Slavie se dnes ve 4. kole Evropské ligy střetnou doma s AS Řím, a pokud finalistu minulého ročníku soutěže porazí, získají bez ohledu na další výsledky jistotu účasti v jarní části pohárů. Postup do dalších bojů má také na dosah v nižší Konferenční lize Plzeň, jež hostí Dinamo Záhřeb. Třetí český pohárový zástupce Sparta se v Evropské lize představí od 21:00 na hřišti Glasgow Rangers, Slavia a Plzeň hrají od 18:45.

Slávisté s lídrem tabulky AS Řím před dvěma týdny v italské metropoli prohráli 0:2. Pražané jsou druzí, a pokud se jim podaří Římany doma porazit, neskončí ve skupině hůře než třetí a potřetí za poslední čtyři sezony projdou v pohárech do jarní části.

Sparta i Rangers mají po vzájemné bezbrankové remíze z Prahy čtyři body. Oba ztrácejí na vedoucí Betis Sevilla dva body, o bod za nimi je Aris Limassol. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do Konferenční ligy.

Plzeň v Záhřebu před dvěma týdny zvítězila 1:0 a má v čele tabulky šestibodový náskok na ostatní tři soupeře Dinamo, kosovský Ballkani a Astanu. Čtvrtá výhra bez ohledu na další výsledky Viktorii s předstihem zaručí první místo ve skupině, remíza nejhůře konečnou druhou příčku.