Evropské poháry: Sparta hostí Rangers, Slavia a Jablonec hrají v Nizozemsku

Tři české fotbalové kluby dnes čekají druhé zápasy v evropských pohárech. Sparta v Evropské lize přivítá skotské mistry Glasgow Rangers, v Konferenční lize se Slavia představí na hřišti Feynoordu Rotterdam a Jablonec bude hostem jiného nizozemského celku Alkmaaru.

Sparťané načali hlavní fázi Evropské ligy bezbrankovou remízou v Kodani na hřišti obhájce dánského titulu Bröndby. Rangers, kteří v minulé sezoně vypadli v osmifinále se Slavií, doma podlehli Lyonu 0:2. Kvůli trestu za rasismus nesmějí na Letnou dospělí fanoušci, díky výjimce pro organizované dětské skupiny však na stadion může přijít 10 000 dětí od šesti do 14 let s doprovodem. Kapacita je už naplněná.

Slavia před dvěma týdny na úvod zvítězila doma nad Unionem Berlín 3:1 a případná další výhra by ji zase o něco přiblížila k postupu. Mírným favoritem je nizozemský tým, který v dávné minulosti získal čtyři mezinárodní pohárové trofeje. Jablonec by rád navázal na úvodní domácí vítězství 1:0 nad Kluží a Alkmaaru částečně oplatil deset let starou porážku v kvalifikaci Evropské ligy.

Sparta a Jablonec budou hrát od 18:45, Slavia od 21:00.