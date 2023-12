Hertl skóroval dvakrát při hře bez gólmana a zkompletoval šestý hattrick v NHL

Tomáš Hertl se zasloužil v NHL třemi góly o výhru hokejistů San Jose 5:4 v prodloužení na ledě New York Islanders a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český útočník zkompletoval svůj šestý hattrick v soutěži v závěru základní hrací doby, když skóroval dvakrát při hře hostů bez brankáře.

„Každý rád dává góly. Obzvláště, když pomůžou týmu,“ řekl Hertl, který vstřelil v NHL hattrick po téměř dvou letech. Při hře v šesti bylo úkolem hrát jednoduše a posílat puk na branku. „Konečně jsme se dostali k dorážkám a je skvělé, že jsme získali v prodloužení bod navíc. Je to důležitá výhra,“ doplnil.

Hertl se prosadil poprvé ve 13. minutě, střelou z mezikruží vyrovnal na 1:1. Islanders odskočili i díky dvěma využitým přesilovým hrám na 4:1, ale závěr patřil San Jose. Kevin Labanc snížil v 52. minutě tečí a zápas poslal do prodloužení dvěma zásahy Hertl.

V čase 56:49 pohotově sebral u levé tyčky sražený puk a zasunul jej nad beton brankáře Sorokina. Minutu a půl před koncem třetí třetiny zakončil do prázdné branky chytrou přihrávku Williama Eklunda, který v prodloužení završil obrat Sharks.

„Toto vítězství mi ukazuje, čeho jsme schopni,“ podotkl Hertl. „I minulý zápas jsme málem dotáhli (třígólovou) ztrátu proti velmi silnému týmu (prohra 5:6 v New Yorku s Rangers). Tentokrát se nám povedlo zápas otočit, je to skvělý pocit. Jsem za tým šťastný, protože jsme si v sezoně prošli spoustou nepříjemností,“ dodal.

Hertlův přínos vyzdvihl i Eklund, autor vítězného gólu. „Je pro mě nesmírně důležitý. Pořád k nám na střídačce mluví. Radí nám s tečemi, fintami. Pořád hledá, co můžeme udělat lépe. To oceňuju. Dnes dal hattrick. Je to lídr a pro tým velmi důležitý hráč,“ řekl Eklund.

San Jose výhrou přenechalo poslední příčku Chicagu, které podlehlo Nashvillu 3:4 po nájezdech. Na straně poražených plnil roli náhradního brankáře Petr Mrázek.

Z českých hráčů bodoval v úterý už jen David Jiříček. Po jeho přihrávce vedl Columbus nad Los Angeles 3:0, ale prohrál 3:4 v prodloužení. Gólman Calgary Daniel Vladař inkasoval třikrát ze šestnácti střel Minnesoty a na začátku druhé třetiny za stavu 0:3 střídal. Hokejisté Flames podlehli 2:5. Vítek Vaněček pustil pět branek ze 33 střel, přesto s New Jersey vyhrál ve Vancouveru 6:5. Dominik Kubalík nebodoval, ale poprvé se pobil v NHL.

Jiříček si připsal pátý bod v sezoně (1+4), když po jeho přihrávce zvyšoval Mathieu Olivier na 3:0. Los Angeles ale ve třetí třetině i díky dvěma trefám Phillipa Danaulta vyrovnalo a obrat završil v prodloužení Drew Doughty. Kings tak vyhráli venku i desátý zápas.

Vladař při svém předchozím startu inkasoval od Vegas jen jednu branku a dovedl Calgary k výhře, ale tentokrát vydržel jen do 22. minuty. Už po 86 sekundách hry jej překonal zblízka Marcus Foligno. Zbývající dvě branky obdržel na začátku prostřední části. Nejdříve se z dorážky prosadil Kirill Kaprizov a na střídačku vyhnal Vladaře střelou z levého kruhu Matt Boldy, který v zápase skóroval dvakrát. Minnesota si náskok pohlídala a vyhrála 5:2.

„Vladdy odvedl to nejlepší, co se dalo. Za góly nemohl. V první třetině chytal velmi dobře, mohli jsme prohrávat vyšší rozdílem,“ zastal se Vladaře útočník Calgary Mikael Backlund. Český gólman by v nejbližší době mohl dostávat více prostoru, protože si jednička týmu Jacob Markström zlomila v pondělí na tréninku palec na ruce.

New Jersey vedlo i díky třem bodům Jacka Hughese (1+2) ještě ve 48. minutě ve Vancouveru 5:2. Domácí však třikrát překonali Vaněčka a vyrovnali skóre, ale San Jose nenapodobili. Devils zařídil výhru 34 sekund před koncem svou druhou trefou večera Jesper Bratt.

Kubalík narazil na mantinel Bradena Schneidera a poslal jej k ledu, za což jej vyzval na pěstní souboj Erik Gustafsson. Oba si rozdali pár ran a skončili na ledě. Z výhry v utkání se ale radoval český útočník, s Ottawou porazil New York Rangers 6:2. Po dvou gólech vítězů vstřelili Brady Tkachuk a Vladimir Tarasenko.