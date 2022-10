Jágr připouští, že se na led nevrátí. Chybí mu motivace

Hvězdný hokejový útočník Jaromír Jágr připustil možnost, že už se na led jako aktivní hráč nevrátí. Padesátiletý majitel kladenského klubu to uvedl v rozhovoru s ČTK a deníkem Sport.

K návratu prý postrádá motivaci, chuť i čas, protože je zaneprázdněný péčí o chod extraligových Rytířů. Situaci by ale mohla změnit akce Winter Classic se zápasy pod širým nebem.

‚Ani nemám chuť‘

Jágr je neustále s týmem, při zápasech pomáhá trenérům v čele s Otakarem Vejvodou mladším ze střídačky, ale jeho návrat do sestavy v dohledu není.

„To se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky,“ řekl Jágr.

Zápasy pod širým nebem se měly hrát ve Špindlerově Mlýně a tváří akce, která byla dvakrát odložena kvůli pandemii koronaviru, je právě Jágr. Podle dosud posledních informací z poloviny února se měl celý projekt přesunout do Prahy s tím, že hrát se bude v prosinci.

Zatím však není nic potvrzené a Jágr i proto nevylučuje, že už nebude hrát. „Je to možný. Ale jak říkám, uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba mě to nakopne, vážně nevím. Ale popravdě - momentálně nemám motivaci a nemám ani chuť. Musel bych toho hodně obětovat. Stravou, regenerací, tréninkem,“ prohlásil Jágr.

‚Už se na to necítím‘

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa nastoupil naposledy 25. dubna v barážovém utkání s Jihlavou (6:3), po němž Středočeši slavili udržení mezi elitou.

„Abych se dostal do sestavy, musel bych hodně máknout. A možná bych to už ani nezvládnul.“ Jaromír Jágr

Za minulou sezonu odehrál Jágr 48 zápasů a připsal si v nich 21 bodů za osm branek a 13 asistencí.

Začátkem srpna Jágr přiznal, že se necítí připravený hrát a uvedl, že nemá čas se připravit. Tehdy však odhadoval, že do extraligy by znovu mohl naskočit v prosinci. S tím, že kariéru ještě končit nechce a vedle zápasů pod širým nebem ho láká zahrát si ve zrekonstruované kladenské aréně.

„V mých letech hrát na nějaké úrovni je samo o sobě náročné. Připravit se, motivovat. Nemluvě o nutnosti odpočinku. Kvůli času strávenému na zimáku a při jednáních nemám mezi devátou a druhou odpolední vůbec čas řešit sebe. Jít pak unavený ještě trénovat a unavit se k tomu navíc fyzicky, to nemůžu dát, nedám to,“ řekl šampión.

„Loni jsem měl pocit, že po hokejové stránce můžu klukům pomoci, cítil jsem odpovědnost po té sportovní stránce. Teď to necítím. Teď vím, že i kdybych dělal maximum, nevešel bych se ani do čtyř lajn. A my nemáme špatné hráče. Abych se dostal do sestavy, musel bych hodně máknout. A možná bych to ani nezvládnul,“ poznamenal Jágr.