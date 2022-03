Kubalík bodoval v NHL po šesti zápasech, Ovečkin střelil čtyřicátou branku

Český hokejový útočník Dominik Kubalík asistoval u první branky Chicaga v nedělním souboji s Winnipegem a ukončil své šestizápasové čekání na kanadský bod v NHL. Příspěvek plzeňského rodáka ovšem na vítězství nestačil, Blackhawks podlehli Jets 4:6. Brankář Karel Vejmelka kryl 25 střel hokejistů San Jose, jeho výkon ale prohru Arizony 2:4 neodvrátil. Z výhry se neradoval ani Vítek Vaněček, jehož Washington podlehl 2:3 Dallasu.

Kubalík se v divokém úvodu druhé třetiny podílel na brance Jonathana Toewse a připsal si svůj dvaadvacátý bod v ročníku. Kapitán Blackhawks ve 22. minutě po Kubalíkově nahrávce srovnal na 1:1 a hned o třiadvacet sekund později otočil vývoj zápasu ve prospěch domácích Dylan Strome. Blackhawks se však z vedení radovali pouze chvilku, protože hektickou dvouminutovku zakončil gólem na 2:2 Jansen Harkins.

Hokejisté Winnipegu ve zbytku druhého dějství přidali další tři branky a odskočili na 5:2. Blackhawks dokázali snížit na rozdíl jediného gólu, ale při závěrečném risku bez brankáře inkasovali a prohráli potřetí za sebou.

Arizoně proti Sharks nevyšel začátek a konec zápasu. Vejmelka na ledě San Jose inkasoval ve dvacáté sekundě z první střely na branku, kdy za něj zapadl puk odražený od Nicka Bonina. Poté ale více než 55 minut dokázal střelce Sharks eliminovat.

Coyotes v čase 55:09 zásluhou Lawsona Crouseho otočili na 2:1, vedení si však udrželi pouhých dvaadvacet sekund. Vyrovnání Sharks zařídil Timo Meier a po necelé minutě dokonal obrat Noah Gregor, jenž nachytal Vejmelku a po rychlém vytočení zpoza branky vstřelil vítězný gól San Jose. Sharks svou první výhru po třech ztracených zápasech pojistili v závěru trefou do prázdné branky, Coyotes prohráli podruhé za sebou.

„Je to kruté. Soupeř měl ve třetí třetině dvě šance a dal nám dva góly. Nebylo to o tom, že bychom přestali hrát. Jistě, vyrovnání přišlo po pěkné kombinaci, ale třetí gól Sharks byl prakticky z ničeho. Mrzí nás to o to víc, že jsme se po nevydařené první třetině dokázali zvednout a odehráli jsme dobrý zápas,“ řekl trenér Coyotes André Tourigny.

Stejně jako Vejmelka inkasoval třikrát také Vaněček. Washington přes jeho 20 zákroků podlehl Dallasu 2:3 a prohrál poprvé po čtyřech výhrách. Čtyřicátou branku v ročníku vstřelil Alexandr Ovečkin, jenž vyrovnal Waynea Gretzkého v počtu sezon se čtyřiceti góly. Ruský kanonýr i legendární Kanaďan překonali čtyřicetibrankovou metu ve dvanácti ročnících a společně vládnou historickým tabulkám.

Vaněček, který Capitals nedovedl k bodům poprvé po sedmi zápasech, se zaskvěl v 50. minutě, kdy se před ním objevil Joe Pavelski. Americký útočník zkusil rychlou kličku do forhendu, ale český brankář se skvěle přesunul a za stavu 2:3 udržel Capitals ve hře.

Dallas v Západní konferenci zůstal devátý, ale díky výhře se udržel v těsném závěsu za pozicemi zaručujícími play off. Capitals i přes prohru drží na Východě osmé místo s třináctibodovým náskokem na Columbus.

V souboji týmů z čela Východní konference NY Rangers porazili Carolinu 2:0 a posunuli se na třetí pozici právě za Hurricanes. Ve zbylých zápasech NY Islanders podlehli 1:2 Philadelphii a Buffalo zdolalo Vancouver 3:2 v prodloužení.