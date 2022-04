NHL: Pastrňák přispěl třemi asistencemi k výhře 8:1, Hertl přihrál na dva góly

Hokejový útočník David Pastrňák se podílel v NHL třemi přihrávkami na jednoznačné výhře Bostonu 8:1 nad New Jersey. Tomáš Hertl připravil oba góly San Jose, které podlehlo v Coloradu 2:4. Domácím vychytal svou čtvrtou výhru v řadě Pavel Francouz, jenž zastavil 25 střel. Z českých hráčů bodoval ve čtvrtečním programu ještě Radko Gudas, který pomohl asistencí k výhře Floridy 4:0 nad Chicagem a blýskl se i tvrdým bodyčekem.

Pastrňák si připsal všechny asistence v prostřední třetině, v níž Boston zlomil soupeře šesti góly. Úspěšnou pasáž odstartovala akce českého hráče, jehož střelu dorazil Erik Haula a upravil na 3:1. V polovině utkání přidal v přesilové hře pátý gól týmu Patrice Bergeron, který tečoval Pastrňákovu ránu. Havířovský rodák připravil ještě ve 37. minutě poslední gól zápasu: na útočné modré čáře vystihl rozehrávku, zatáhl puk do pásma a po jeho pasu zakončoval Taylor Hall do odkryté branky.

„Hráli jsme dobře, ale zároveň jsme měli i štěstí na odrazy a proměňovali jsme šance,“ řekl Brad Marchand, který se trefil dvakrát a byl vyhlášen první hvězdou. Jeden z gólů Bostonu vstřelili Marc McLaughlin, jenž v NHL debutoval.

Pastrňák bodoval počtvrté v řadě (5+5), vylepšil si statistiky v této sezoně na 38 gólů a 33 přihrávek a jako nejproduktivnější český hráč je devatenáctý v kanadském bodování.

Pastrňákův spoluhráč Tomáš Nosek vyšel naprázdno, i když po jeho přihrávce skóroval za stavu 8:1 z úniku Marchand. Rozhodčí jeho třetí branku v zápase ale neuznali kvůli ofsajdu. Útočník New Jersey Pavel Zacha vynechal sedmé utkání v řadě, je zraněný v horní části těla.

San Jose po akcích Hertla vyrovnalo na 1:1 a 2:2. První bod si český hráč připsal ve 33. minutě, když zatáhl po levé straně puk do útočného pásma a v pádu jej přihrál Timo Meierovi. Ten střílel do odkryté branky. Další asistenci získal odchovanec pražské Slavie ve 47. minutě za vyhrané vhazování, po němž překonal Brent Burns Francouze střelou mezi betony. Zápas rozhodl Mikko Rantanen v čase 52:17.

„Odehráli jsme skvělé utkání od začátku do konce,“ rozplýval se Francouz. „Trošku se nám vyrovnali ve druhé třetině, ale ve třetí se hrálo na jednu branku. To jsem ještě nezažil. Celou dobu jsme hráli v jejich pásmu a ke střelám se dostávali zřídka. To bylo neskutečné,“ doplnil.

Colorado vede NHL se čtyřbodovým náskokem před Floridou a Carolinou, která i bez bodového příspěvku Martina Nečase porazila ve čtvrtek Montreal 4:0.

Gudas asistoval u gólu Ryana Lomberga, jenž zvýšil ve 28. minutě z rychlého protiútoku na 2:0. Český bek na začátku druhé třetiny ještě ukázal, proč je nejlepší v NHL v počtu hitů: počíhal si na Kirbyho Dacha, který pronikl do útočného pásma podél levého mantinelu, a bodyčekem pánví jej přehodil přes svá záda do vzduchu.

Jonathan Huberdeau si při výhře Floridy připsal 71. asistenci a vytvořil rekord NHL v počtu přihrávek levým křídlem za sezonu. „Je to úžasné. Nedokázal bych to ale bez mého týmu,“ řekl Huberdeau po překonání rekordu, který držel Joe Juneau. Nejlepším hráčem zápasu se stal gólman Sergej Bobrovskij; zlikvidoval 37 střel včetně dvou pokusů Dominika Kubalíka. Tisící zápas odehrál za Chicago kapitán Jonathan Toews.

Toronto prohrávalo s Winnipegem už v osmé minutě 0:2, ale nakonec zvítězilo 7:3. Na obratu se podílel jednou trefou Auston Matthews a jako první dal v sezoně padesát branek. Magickou hranici překonal v 62 utkáních, což je nejrychleji za posledních 26 let. Tehdy potřebovali v ročníku 1995/96 na padesát gólů méně utkání jen tři hráči včetně Jaromíra Jágra (59 zápasů).

„Hodně moc to pro mě znamená,“ řekl Matthews. Na dosah má i klubový rekord, drží jej Rick Vaive s 54 zásahy ze sezony 1981/82. David Kämpf u vysoké výhry Toronta nebodoval, Ondřej Kaše a Petr Mrázek jsou zranění. Český gólman kvůli potížím s třísly už nezasáhne do hry do konce základní části.

Jakub Voráček se po šesti zápasech s bodem (2+4) neprosadil proti New York Islanders a s Columbusem prohrál 2:5. Dallas s Radkem Faksou v sestavě zvítězil 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu a vystřídal Vegas v Západní konferenci na posledním postupovém místě do play off. Ducks, za něž nastupují Andrej Šustr s Dominikem Simonem, prohráli jedenáctý zápas za sebou.