Odvolaný kouč Tuchel: Jedno z nejtěžších prohlášení, které jsem kdy musel napsat

„Tohle je jedno z nejtěžších prohlášení, které jsem kdy musel napsat. Ze svého konce v Chelsea jsem zdrcený,“ napsal Tuchel na twitter. „V tomhle klubu jsem se cítil jako doma, profesně i z osobního hlediska. Chci poděkovat za podporu všem lidem v klubu, hráčům i fanouškům,“ uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx