Ovečkin stíhá Jágra: Chybí mu na něj už jen deset gólů

Ruský útočník Alexandr Ovečkin během nedělního zápasu Washington Capitals proti Vancouver Canucks v New Yorku vstřelil svůj šestadvacátý gól v sezoně. Díky 756. brance v kariéře ztrácí v historických tabulkách na třetího Jaromíra Jágra jen deset branek.

Hokejisté Washingtonu v jediném nedělním zápase NHL podlehli na vlastním ledě Vancouveru 2:4 a prohráli pátý z posledních šesti duelů. Dvěma góly řídil výhru Canucks Elias Pettersson. Jednu branku domácích vstřelil Ovečkin, jenž se šestadvacátým gólem v sezoně vyrovnal v čele tabulky střelců edmontonskému Leonu Draisaitlovi.

Washington přivítal Vancouver den po výhře 2:0 na ledě NY Islanders. Vítek Vaněček, jenž proti Islanders vychytal první nulu v sezoně, sledoval domácí duel s Canucks pouze z lavičky a přihlížel vydařenému úvodu svého týmu.

V 11. minutě otevřel skóre přesilovkovou ranou Ovečkin. Ruský kanonýr vstřelil svou 756. branku v kariéře a v historických tabulkách ztrácí na třetího Jágra deset branek. V aktuální sezoně se Ovečkin s 26 góly dotáhl na čelo pořadí střelců a s Draisaitlem se dělí také o pozici nejproduktivnějšího hráče soutěže. Oba hvězdní útočníci získali 54 bodů za 26 branek a 28 asistencí.

Vancouver ve druhé části třemi góly nepříznivé skóre otočil. Dvěma trefami se o obrat postaral Pettersson, jenž nejprve v 21. minutě srovnal a o čtyři minuty později poslal Canucks poprvé v zápase do vedení. „Vím, co dokážu. Úvod sezony mi sice tolik nevyšel, ale doufám, že mi dnešní góly trochu pomohou. S dnešním zápasem jsem velmi spokojený,“ řekl Pettersson, na jehož branky v závěru druhé třetiny navázal Bo Horvat. Kanadský útočník se v 39. minutě prosadil přesnou ranou z prostoru mezi kruhy a poslal Canucks do dvoubrankového vedení.

Ve třetí části snížil po rychlé přesilovkové kombinaci Tom Wilson, více ale domácí nestihli. V závěru zápasu zpečetil výhru Vancouveru 4:2 střelou do prázdné branky J. T. Miller. „Myslím, že jsme odehráli výborný zápas. Ve třetí třetině jsme trochu couvli, ale poctivou defenzivní činností jsme dokázali zápas dovést do úspěšného konce. Každý odvedl svou práci a dobře nám fungovala přesilovka, v podobném duchu musíme pokračovat i do dalších zápasů,“ zhodnotil duel trenér Vancouveru Bruce Boudreau.

Hokejisté Canucks na ledě Washingtonu protrhli třízápasovou sérii proher a přiblížili se pozicím zaručujícím play off na rozdíl pěti bodů. Washington zůstává ve Východní konferenci šestý s pohodlným dvanáctibodovým náskokem na devátý Detroit.