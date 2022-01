Pastrňák dal v NHL Vaněčkovi dva góly a stíhá Hertla

Útočník David Pastrňák ve čtvrtečním utkání NHL dvakrát překonal Vítka Vaněčka v brance Washingtonu a byl strůjcem domácího vítězství hokejistů Bostonu 4:3. Havířovský rodák byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Pastrňák dal v lednu už deset gólů a je v kalendářním roce 2022 nejlepším střelcem soutěže. V sezoně má pětadvacetiletý útočník na kontě 18 branek a v pořadí českých střelců stíhá Tomáše Hertla (21).

Hertlův gól a asistence naopak San Jose k výhře nestačily, Sharks podlehli Seattlu 2:3. Střelecky se prosadil také Dominik Simon, jenž pomohl Pittsburghu k výhře 6:4 nad Ottawou.

Washington v souboji s Bostonem poslal v 5. minutě do vedení Jevgenij Kuzněcov, Bruins ale zásluhou Pastrňáka rychle srovnali. Český útočník si v útočném pásmu vyměnil kotouč s Taylorem Hallem a sám před Vaněčkem nezaváhal. Druhou branku vstřelil těsně před půlkou zápasu, kdy rychlou kličkou do forhendu oklamal Vaněčka a poslal Boston do vedení 2:1.

Capitals na jeho obrat ještě ve druhé části zareagovali a v čase 36:12 vyrovnal Lars Eller. Ve třetí části hosté znovu dorovnali náskok Bruins, ale 45 sekund před koncem v přesilovce rozhodl Charlie McAvoy. Po šesté výhře z posledních sedmi zápasů má Boston na posledním postupovém místě ve Východní konferenci sedmibodový náskok na Detroit. Capitals jsou o dvě místa a pět bodů před nimi.

„K výhře nás dovedlo velké úsilí. Vypořádali jsme se se ztrátou dvou útočníků a došli jsme si pro výhru. Jsme rádi, že jsme získali dva body, to týmu vždy pomůže,“ řekl autor rozhodujícího gólu McAvoy.

Hertl vstřelil 21. gól v sezoně hned v první minutě. Český centr po osmatřiceti sekundách využil přistrčení Alexandra Barabanova a otevřel skóre. Po soupeřově obratu si druhý bod připsal v 50. minutě, kdy po jeho asistenci Timo Meier už ale jen snížil na konečných 2:3.

Také Simon se postaral o první změnu skóre v zápase. V páté minutě po individuální akci a překvapivé střele přes obránce zaznamenal druhý gól v sezoně. Domácí Penguins vedení brzy ztratili, ale pak čtyřmi góly za sebou rozhodli. Třemi body za dva góly a asistenci přispěl k výhře obránce Michael Matheson.

Obránce Radko Gudas se jednou asistencí podílel na drtivé výhře Floridy 6:0 v Edmontonu. Panthers zvítězili popáté z posledních šesti zápasů a vrátili se do čela celé NHL. Oilers čekají na výhru už sedm utkání a mají šestibodovou ztrátu na play off.