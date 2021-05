Šilhavého těžké, ale správné rozhodnutí: Dočkal Česku chybět nebude

Žádné překvapení se čekat nedalo. Téměř veškeré otazníky, které se nad českou nominací na evropský šampionát mohly vznášet, se před několika týdny rozptýlily rozhodnutím UEFA rozšířit nominaci na 26 hráčů.

A zatímco kouč Anglie Gareth Southgate se může rozmýšlet, kterou z hvězd Premier League nechá doma, protože jen výtečnými krajními beky by se na ostrovech dala zastavit Temže, jeho český protějšek takové starosti při vší úctě nemá.

Asi nejdiskutovanějším tématem okolo českého výběru je tak opomenutí Bořka Dočkala. Je to logické - zkušený středopolař byl Šilhavého prvním kapitánem, lídrem, který má v kabině významné slovo. Navíc stále patří mezi tahouny Sparty, toho času druhého nejlepšího týmu ligy.

Že jde o citlivé rozhodnutí, ostatně ví i sám trenér. Proto Dočkalovi svůj verdikt sdělil osobně den předem. Nechtěl, aby se o tom šikovný záložník dozvěděl až z nominační tiskovky. Byl logicky zklamaný a není pochyb, že se kouči nároďáku tahle volba nedělala snadno. Přesto se Šilhavý rozhodl správně.

Není pochyb o tom, že je Bořek Dočkal výborným fotbalistou - jedním z nejlepších, které můžeme v tuzemské nejvyšší soutěži každý týden sledovat. Jeho smysl pro kreativitu a ofenzivní přínos pro mužstvo je nezpochybnitelný. Ale...

Sparťanská opora má zároveň své dobře známé limity. Do obrany se dvakrát nepředře a co mu dal pověstný fotbalový bůh do mozku, o to víc šetřil u nohou. Eufemisticky řečeno, do moderního běhavého fotbalu, kterým v Evropě bodovala například Trpišovského Slavia, moc nepasuje. Jeho kritici si už neberou servítky vůbec: Je to chodec.

Je na první pohled jasné, že do týmu vystavěného okolo Tomáše Součka a Vladimírů Coufala a Daridy, tedy hráčů, kterým se ještě nedávno mnozí smáli, že jsou spíše běžci než fotbalisté a balon jim víceméně překáží, se sparťanský středopolař příliš nehodí. I tak ale zaznívá relevantní otázka: Opravdu se v šestadvacetičlenné nominaci nenajde místo na hráče, který nabízí něco jiného? Opravdu nelze nad Dočkalovými nedostatky přivřít oko a vzít ho jako alternativu do zápasů, do nichž by se hodil?

Je namístě se nad tím zamyslet. Zároveň si ale položit otázku - kolik zápasů, které jsou „dočkalovské“, Česká republika na turnaji odehraje? Zkušený matador se hodí do duelů, kde je třeba vymýšlet, jeho chytré přihrávky a kreativní myšlenky jsou dobré na odemykání sešikovaných soupeřových obran. Bude ale tohle případ tuzemského nároďáku na blížícím se mistrovství?

Varianty jsou

Spíše ne. Proti Anglii a Chorvatsku budeme jasnými outsidery, prim bude hrát presink a protiútoky. Na míči bychom teoreticky mohli být častěji v zápase se Skotskem. Tam se ale spíš než fotbalová poezie dá čekat ostrovní rubaná nevalné estetické kvality. Jsou to zápasy, kde by Dočkal zářil?

A navíc - je svými přednostmi natolik odskočený od ostatních nominovaných, že i jeho jasné slabiny tím budou smazány? Asi ne. Chytrost a nápaditost na balonu nabízí i třeba Antonín Barák. Vlasatý blonďák navíc na rozdíl od Dočkala pravidelně nastupuje v Serii A, jedné ze čtyř nejlepších soutěží světa. To je, při vší úctě ke Spartě, trochu jiný level.

Druhou alternativou pak může být Petr Ševčík, který už v Liberci ukazoval, že umí být mužem, okolo něhož se v zápase může točit veškerá ofenziva. Je navíc pracovitější a může zahrát i na pravém křídle, kde bude Šilhavého velmi pravděpodobně tlačit bota.

Kdyby se tedy český boss rozhodl sáhnout do prověřené trojice Král, Souček, Darida (jakkoliv to autor článku neočekává), má k dispozici dvě velice solidní varianty. A to nesmíme zapomínat ani na Adama Hložka, který - ač útočník - by rozhodně zvládl zahrát i hlouběji v poli.

Nic z výše uvedeného neznamená, že by snad Dočkal nebyl vynikajícím plejerem a je dost možné, že bude i nadále jedním z klíčových mužů Pavla Vrby ve Spartě. Doba se ale mění a mezinárodní fotbal má své jasně dané atributy. Chytrá hlava, famózní čtení hry a jedinečný přehled jsou úžasné vlastnosti. Když k nim ale nepřidáte zarputilost a skvělou kondici, máte to složité. Josef Hušbauer nebo Marek Matějovský by mohli vyprávět.

Založit útočnou akci, najít volného hroťáka na centimetry přesně nebo famózní předfinálkou vyřadit ze hry dva soupeřovy beky, to jsou chvíle, pro které na fotbal chodíme. Jen je dnes na všechnu tu legraci stále méně a méně času. A na nejvyšší evropské úrovni to platí desetkrát tolik.