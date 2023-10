Fotbalové ME v roce 2028 bude v Británii a Irsku, Euro 2032 v Itálii a Turecku

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 budou hostit Velká Británie s Irskem. Následující kontinentální šampionát v roce 2032 uspořádá Itálie společně s Tureckem. Výkonný výbor Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) o tom rozhodl na zasedání ve švýcarském Nyonu. Oznámení dějišť obou finálových turnajů bylo pouze formalitou, protože více zemí nekandidovalo.

Turecko se původně rovněž ucházelo o šampionát v roce 2028 a zájem o něj měla i Itálie. Ta se ale už dříve rozhodla zaměřit na šampionát o čtyři roky později. Letos v červenci zástupci obou zemí oznámili, že Euro 2032 budou chtít pořádat společně. Turecko minulý týden svou nabídku na ME 2028 stáhlo a ustoupilo britsko-irskému projektu.

ME 2028 se bude hrát na deseti stadionech v devíti městech v Anglii, Walesu, Severním Irsku, Skotsku a Irsku. Organizátoři vybrali Belfast (Casement Park), Birmingham (Villa Park), Cardiff (Principality Stadium), Dublin (Aviva Stadium), Glasgow (Hampden Park), Liverpool (Everton Stadium), Londýn (Tottenham Hotspur Stadium a Wembley), Manchester (Etihad Stadium) a Newcastle (St James’ Park). Úvodní zápas se uskuteční v Cardiffu, finále na londýnském Wembley. Dva ze stadionů dosud ve finální podobě neexistují. Rozestavěný liverpoolský Everton Stadium má příští rok nahradit Goodison Park. Rekonstrukce polorozpadlého Casement Parku v Belfastu ještě ani nezačala.

UEFA už předem upozornila, že účast domácího týmu na závěrečném turnaji je automatická pouze při společné kandidatuře nejvýše dvou zemí. Do kvalifikace tak zřejmě půjde všech pět reprezentací pořadatelských zemí. Otázkou zůstává, co by se dělo v případě vyřazení Anglie, Walesu, Severního Irska, Skotska či Irska v bojích o Euro 2028. Podle britských médií UEFA úplně nesouhlasí s myšlenkou, že by pro dva potenciálně neúspěšné týmy měla mít rezervovaná dvě místa na turnaji. Proto se v dalších dnech bude ještě jednat.

Anglie pořádala evropský šampionát v roce 1996, kdy Češi získali stříbro po finálové prohře 1:2 s Německem v prodloužení. Před dvěma lety na oslavu 60. výročí Eura se konal turnaj netradičně v 11 zemích, mezi nimiž nechyběla ani Anglie (Londýn) se Skotskem (Glasgow). Ve Wembley se odehrálo nejvíce utkání ze všech (osm) včetně obou semifinále a finále, v němž Itálie porazila na penalty právě Anglii a po 53 letech se vrátila na evropský trůn. Jedním z pořadatelů tehdejšího turnaje mělo být i Irsko (Dublin), které však odstoupilo.

UEFA akceptovala turecko-italský společný projekt navzdory vlastnímu pravidlu, že o spolupořadatelství se mohou ucházet jen fotbalové svazy sousedících zemí. Itálie hostila Euro v letech 1968 a 1980. Stejně jako Londýn a Glasgow byl před dvěma lety jedním z 11 pořadatelských měst evropského šampionátu Řím.

V Turecku ještě Euro nikdy nebylo, přestože se o něj snažilo v letech 2008 (společně s Řeckem), 2012, 2016 a 2024. V příštím roce přivítá finálový turnaj ME Německo, od roku 2016 se hraje ve formátu s 24 týmy.

Zatím není jasné, kde se v Itálii a Turecku bude hrát. Hostitelé nabídli 20 potenciálních stadionů, polovinu z nich vyberou do října 2026. Každá země bude mít po pěti stadionech.