Rusko se může proti vyloučení z akcí IIHF bránit u sportovní arbitráže

Vedení Ruské hokejové federace naznačilo, že by se proti vyloučení ze všech akcí Mezinárodní hokejové federace (IIHF) mohlo bránit u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS).

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vyloučila v pondělí Rusko a Bělorusko z mistrovství světa, které se v květnu uskuteční ve Finsku. Sborná se nepředstaví ani na odloženém juniorském světovém šampionátu v srpnu v Edmontonu, mistrovství hráčů a hráček do 18 let nebo přeloženém vrcholném turnaji žen. Vedení mezinárodní federace také pozastavilo účast reprezentačních týmů i klubů z obou států na všech akcích do odvolání v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, na které se podílí i Bělorusko. IIHF zároveň Rusku odebrala pořadatelství dalšího mistrovství světa hráčů do 20 let, které se na přelomu roku mělo konat v Novosibirsku a Omsku. Rusko nebude startovat ani na závěrečných turnajích seriálu Euro Hockey Tour (EHT) - Českých hrách a Švédských hrách.

„Ruský hokejový svaz považuje toto rozhodnutí za diskriminační a v rozporu s duchem portu. Sport vždy sloužil k tomu, aby spojoval národy různých zemí a kontinentů, bez ohledu na jakékoli rozdíly a neshody,“ uvedli představitelé sborné v oficiálním prohlášení. S rozhodnutím vedení IIHF zásadně nesouhlasí. „Vyhrazujeme si právo se proti němu odvolat ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu,“ doplnili ruští funkcionáři.

Podobné prohlášení jako představitelé ruského hokeje vydali i Bělorusové, kteří také s krokem IIHF nesouhlasí a považují jej za diskriminační a v rozporu se statutem federace. „Jako sportovní organizace jsme hluboce přesvědčeni, že posláním sportu, a hokeje zvláště, je sbližovat lidi, podporovat přátelství, ducha fair play a jednoty, zejména v těžkých časech. A ne lidi nespravedlivými rozhodnutí rozdělovat,“ uvedlo vedení běloruského hokeje, který před rokem přišel o spolupořadatelství MS. IIHF mu jej odebrala kvůli obavám o bezpečnost účastníků. V zemi se totiž konaly masové protesty po znovuzvolení Alexandra Lukašenka do prezidentské funkce.

Za smutný den označil pondělí i bývalý prezident IIHF René Fasel, který měl s ruským hokejem vždy velmi dobré vztahy. „Sport je pro mě způsob, jak dávat lidi dohromady. Vzpomeňte si na olympijské hry, barona De Coubertina. Když v roce 1896 oživil olympiádu, udělal to proto, aby spojil lidi. Olympijské hodnoty jsou přátelství, respekt... Jsem si stoprocentně jistý, že žádný ze sportovců nepodporuje válku. Toto je pro mě velmi smutný den,“ uvedl Fasel pro web championat.ru.

Rozhodnutí federace považuje za smutný okamžik v její historii. „I během studené války hrál Sovětský svaz se Spojenými státy, s Kanadou. I v tak vypjaté situaci, jako je dnes, musí sport nést poselství míru a spojování lidí. Bylo mnoho příležitostí vyloučit někoho z IIHF, protože ve světě bylo mnoho válek, a teď to děláme. Je velmi smutné slyšet, co lidé chtějí dělat,“ řekl Fasel v rozhovoru, který poskytl ještě před oficiálním zveřejněním rozhodnutí IIHF.

Faselův nástupce Luc Tardif krok federace vyloučit Rusko a Bělorusko ze všech akcí odůvodnil i snahou zajistit, aby se turnaje konaly v bezpečném prostředí pro všechny týmy.

Fousek nadále počítá s tím, že reprezentanti nastoupí v play off ve Švédsku

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek nadále počítá s tím, že po vyřazení Ruska z play off o mistrovství světa odehraje česká reprezentace 24. března semifinále baráže ve Švédsku. O tom, jak mezinárodní federace FIFA rozhodne v případě druhého semifinále mezi vyloučeným Ruskem a Polskem, nechtěl spekulovat.

Ruské fotbalové kluby i reprezentace byly kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu do odvolání vyřazeny z mezinárodních soutěží, informovaly v pondělí ve společném prohlášení světová federace FIFA a evropská unie UEFA.

FAČR se dnes obrátila s dotazem ohledně „české“ větve play off na FIFA a rozhodnutí očekává rychle. „Po včerejším rozhodnutí FIFA a UEFA jsme se dnes obrátili na FIFA s dotazem, jakým způsobem bude ta baráž řešena. Nadále se soustředíme na stávající koncept a počítáme s tím, že se 24. března utkáme se Švédskem. Jaký bude osud té druhé části větve, o tom nechci spekulovat,“ řekl novinářům Fousek.

Česká fotbalová reprezentace | zdroj: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

Evropské play off o mistrovství světa v Kataru je rozděleno do tří větví po čtyřech týmech. V té „české“ měli v semifinále nastoupit svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve Švédsku a Rusové proti Polsku. Ve finále se pak měli o pět dní později utkat vítězové a poražení měli odehrát přípravný zápas. Po vyřazení Ruska kvůli útoku na Ukrajinu má větev jen tři účastníky.

Ve hře může být více variant. „Nedávali jsme žádný návrh. Jsme v každodenní komunikaci s polským a švédským svazem. Soustředili jsme se na záležitost spojenou s Ruskem a Ukrajinou, vůbec jsme se nezabývali herním konceptem. Je na orgánech FIFA, aby rozhodli o osudu utkání Rusko - Polsko. Kdyby se to mělo posuzovat měřítkem dnešního dne, tak je to postup Polska bez boje. Ale uvidíme, jestli to FIFA ponechá v tomhle konceptu, nebo jestli by do toho chtěla nějak zasáhnout. Odpověď očekáváme velmi brzy,“ poznamenal Fousek.

Nechtěl spekulovat, zda by jednou z možností mohlo být doplnění větve o jeden tým místo Ruska, aby semifinále hrálo i Polsko. „Myslím, že ten parametr, aby všichni měli stejné podmínky, má svou logiku. Na druhou stranu možnost, že Polsko postoupí bez boje a nebude hrát první utkání, je pořád velmi pravděpodobná,“ řekl Fousek. „Variantu, že by se hrál turnaj tří, úplně nevylučuji. Ale považuji ji za málo pravděpodobnou,“ dodal.

Vyloučeny z mezinárodních soutěží jsou také ruské kluby. „To rozhodnutí UEFA obsahuje ustanovení, že je to do odvolání. Kdy ten okamžik nestane, to si netroufám odhadnout. Pochopitelně všichni si přejeme co nejrychlejší ukončení válečného konfliktu. Jaký dopad to potom bude mít směrem k sankcím vůči ruskému svazu a kdy to nastane, to bych spekuloval. Týká se to samozřejmě i příští sezony, nasazování a žebříčku koeficientů a všeho dalšího, co s tím souvisí,“ řekl Fousek.