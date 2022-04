V Dauhá se rozlosovaly základní skupiny fotbalového MS

Poprvé v téměř stoleté historii světových šampionátů se los týkal více týmů, než kolik se jich na závěrečném turnaji představí. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu a koronavirové pandemii je zatím známých pouze 29 z 32 účastníků.

O tři zbývající místa si osm týmů zahraje až v červnu. Wales se ve finále evropské baráže utká s vítězem odloženého semifinále mezi Skotskem a Ukrajinou. Dva zápasy interkontinentálního play off se odehrají v Kataru. Peru narazí na lepšího z duelu SAE - Austrálie a Kostarika se utká s Novým Zélandem.

Obhájci zlata Francouzi se ve skupině D střetnou s Dánskem, Tuniskem a jedním z trojice SAE, Austrálie, Peru. Brazílie ve skupině G vyzve Srbsko, Švýcarsko a Kamerun. Dalšího jihoamerického giganta Argentinu v „céčku“ čeká Saúdská Arábie, Mexiko a Polsko.

Zřejmě největším šlágrem základní fáze katarského turnaje bude souboj Španělska s Německem ve skupině E, kterou doplní Japonsko a vítěz druhé interkontinentální baráže Kostarika - Nový Zéland.

Ve skupině F se utkají úřadující vicemistři světa Chorvati s Belgií, která na posledním šampionátu v Rusku získala bronz. Dalšími týmy „efka“ jsou Kanada a Maroko. Ve skupině B může dojít na pikantní souboj Anglie s Walesem, nebo Skotskem. Mezi USA a Íránem zase panují napjaté politické vztahy.

Cafu a Lothar Matthäus při losování základních skupin fotbalového mistrovství světa v Kataru | zdroj: Profimedia

Rozdělení skupin na galavečeru určili bývalí slavní hráči Cafu, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthäus, Ali Daeí, Tim Cahill, Bora Milutinovič, Rabah Madžer a někdejší katarský fotbalista Ádil Ahmad Malalláh.

Závěrečný turnaj se bude hrát od 21. listopadu do 18. prosince. Skupiny potrvají 12 dnů, každý den se v nich odehrají čtyři utkání. Česko bude chybět na čtvrtém šampionátu za sebou. V samostatné historii postoupilo jen na MS v roce 2006 v Německu. Play off překvapivě nezvládla ani Itálie, která vynechá druhé MS v řadě.

Maskotem fotbalového mistrovství světa v Kataru bude chlapec Laíb | zdroj: Profimedia

Maskotem fotbalového mistrovství světa v Kataru bude chlapec Laíb, jehož jméno v arabštině znamená „super talentovaný hráč“. Laíb pochází z paralelního světa a povzbuzuje všechny k tomu, aby si věřili - na základě motta „Now is All“ (Teď nebo nikdy).

The official mascot of the 2022 World Cup pic.twitter.com/AOvNPNjyXN