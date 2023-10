Aktualizováno: Slavia po utkání v Římě oznámila, že podá protest proti jednání italské policie

Vedení pražské Slavie na sociálních sítích oznámilo, že podá protest proti počínání italské policie při čtvrtečním utkání fotbalové Evropské ligy na hřišti AS Řím. Na chování policistů a pořadatelů si stěžovali někteří příznivci na sociálních sítích.

„Klub podá protest proti počínání italské policie a podcenění situace ze strany UEFA. Zároveň jsme od začátku konfliktu ve spojení s českým zastoupením v Itálii. V Římě zůstává část vedení klubu v čele s ředitelem právního útvaru na případnou pomoc fanouškům. V pátek klub bude jednat na velvyslanectví ČR,“ uvedl klub v prohlášení.

Schůzku na ambasádě potvrdilo i ministerstvo zahraničí, vedení klubu na velvyslanectví podá protest proti jednání italských organizátorů. „Následně kolegové z velvyslanectví v Římě předají tento protest řediteli Carabinieri v Římě. V tuto chvíli máme informaci o pěti zadržených Češích. Dle informací, které náš zastupitelský úřad má od italských policistů, nebyl nikdo z českých občanů zraněn,“ uvedl mluvčí Daniel Drake.

Slávističtí fanoušci si stěžovali mimo jiné na přehnané kontroly pořadatelů a také na to, že byli dlouho po závěrečném hvizdu drženi na Olympijském stadionu. Na to po utkání, které Pražané prohráli 0:2, upozornil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Je v rozporu se všemi racionálními pravidly pro organizaci fotbalových zápasů. To, že drží v sektoru naše fans, mezi kterými jsou rodiny s dětmi, 1,5 hodiny po zápase, je doslova šok,“ uvedl na sociální síti X.

Vršovický klub dnes pomáhal zajistit bezpečný odjezd svých příznivců z Itálie. „Aktivně spolupracujeme s fanoušky, kterým se snažíme poskytovat všestrannou pomoc. Fanoušek, který se stal obětí násilného činu ze strany domácích příznivců, a to za přítomnosti policie (útok nožem), byl ošetřen a je nyní v bezpečí,“ přiblížila Slavia na sociální síti X.

Italská média uvedla, že ještě před utkáním tamní policie zadržela čtyři příznivce Slavie. Deníky Gazzetta dello Sport a Corriere dello Sport na svých webech také napsaly, že při potyčkách byli zraněni tři policisté a dva bezpečnostní pracovníci. Ti údajně byli napadeni petardami a skleněnými lahvemi.

Média rovněž zveřejnila fotografie několika ultras Slavie, kteří na stadionu vyvěsili jako trofej reflexní vestu s nápisem „steward“, zřejmě se stopami krve. Někteří fanoušci tvrdého jádra Pražanů také podle italských deníků házeli předměty do sektoru domácích ultras.

Fanoušci Slavie s reflexní vestou s nápisem „steward“ | zdroj: Profimedia

Mluvčí římské policie ČTK potvrdil, že policisté ve čtvrtek zasáhli proti skupině slávistických fanoušků v centru Říma. Stalo se tak, protože příznivci pražského klubu se snažili na ulici zapálit pyrotechniku. Při následovné potyčce byly čtyři zadrženi a zranilo se šest policistů. Mluvčí se odmítl vyjádřit k stížnosti, že slávističtí fanoušci mohli odejít až po hodině a půl od konce zápasu. Podle něj se však mohlo jednat o „důvody veřejného pořádku“.

Nejaktivnější fanouškovská skupina Pražanů Tribuna Sever plánovala při zápase odprezentovat připravenou choreografii s motivem Julia Caesara a heslem „Ave Slavia“, což jim úřady zakázaly. Několik stovek fanoušků se odpoledne před utkáním sešlo před Koloseem a vydalo se za policejního doprovodu na krátký zhruba půlkilometrový pochod k autobusům, které je dovezly na Olympijský stadion.

130 min po skončení utkání. Stále plný sektor,nikoho nepouští ven. Jsou tady ženy,děti,senioři. Informace od italské policie 0. Nikdo neví,nezná důvod proč tady musíme čekat #humanbeing pic.twitter.com/KCSR2pSSsZ — Jan Janota (@pagis05) October 26, 2023

České fotbalové kluby dál stoupají žebříčkem koeficientů UEFA, už jsou třinácté

České fotbalové kluby nadále stoupají žebříčkem národních koeficientů UEFA. Po třetím ze šesti kol skupinové fáze evropských pohárů se dostaly před Srbsko a Dánsko a poskočily o dvě příčky už na 13. pozici. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26, 15. místo jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA.

Ve čtvrtečních zápasech bodovali dva ze tří českých zástupců. Plzeň v Evropské konferenční lize nečekaně vyhrála v Záhřebu nad Dinamem 1:0 a zvítězila i ve třetím utkání ve skupině. Sparta v Evropské lize doma remizovala s Glasgow Rangers bez branek, porážku ve stejné soutěži utrpěla jen Slavia, která podlehla v Římě domácímu AS 0:2.

České kluby tak v uplynulém kole zapsaly do žebříčku 0,75 bodu a oproti situaci před třemi týdny se posunuly o dvě pozice. Ještě po letní kvalifikaci přitom figurovaly až na 18. místě. Před čtrnáctým Dánskem tuzemské týmy aktuálně drží náskok 0,1 bodu a na patnácté Norsko mají k dobru 0,425 bodu. Srbové se propadli až na 16. pozici a na Česko nyní ztrácejí 0,525 bodu. Na sedmnáctou Ukrajinu už mají tuzemské celky náskok 1,7 bodu. Na dvanácté Švýcarsko naopak aktuálně ztrácejí téměř dva a půl bodu.

Český fotbal má navíc ve hře trojici klubů, zatímco většině konkurentů v boji o patnáctku zůstali po kvalifikaci jen dva zástupci. Výjimkou je devatenácté Řecko, které ve skupinách reprezentují ještě čtyři celky. I tak si ale Česko na jihoevropskou zemi po čtvrtku nadále udržuje více než dvoubodový náskok.

V hlavní fázi se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě čtyřmi. Další bonusové body se připisují za některé postupy.

Jednoznačně nejúspěšnějším českým celkem sezony je Plzeň, která posbírala už 11,5 bodu. V součtu s kvalifikací to Viktorii řadí na třetí místo v pořadí všech klubů v tomto pohárovém ročníku za istanbulské kluby Galatarasay a Fenerbahce. Západočeši v devíti zápasech osmkrát zvítězili a jednou remizovali. Slavia si zatím připsala 6,5 bodu a český mistr Sparta pět bodů. Bohemians 1905 vypadli v kvalifikaci hned v úvodu a vyšli naprázdno.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2025/26. Pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech. Jen čtyři týmy v soutěžích UEFA měl vedle této sezony tuzemský fotbal i vloni. Pokud české kluby v dalším průběhu ročníku nepotká v pohárech kolaps, elitní patnáctku by i podle specializovaných serverů měly bez problémů udržet. Atakovat mohou i pozice před sebou.

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):