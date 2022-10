Sobotní zápas NHL v Praze by měl slavnostním buly zahájit Jaromír Jágr

Jaromír Jágr by měl v sobotu zahájit druhý pražský zápas NHL mezi San Jose a Nashvillem slavnostním vhazováním. Stane se tak opět součástí nejlepší hokejové ligy světa, v níž dlouhé roky zářil. Po splnění ceremoniální role plánuje sledovat duel Sharks s Predators jako nezaujatý pozorovatel a třeba se i přes nepřeberné osobní zkušenosti něčemu přiučit.

Byl jsem požádaný, ale i když jsem to ještě stoprocentně neodsouhlasil, tak už to asi bylo někde zmíněno, když se na to ptáte. Je to součást nějaké show, tak budu muset jít,“ přikývl Jágr se smíchem během dnešního rozhovoru s novináři po otázce na jeho účast při startu nové sezony NHL v české metropoli.

Sám si jako člen některého z klubů NHL v Praze nezahrál. Blízko tomu byl v roce 2008, kdy se zkraje října utkali v Praze ve dvou utkáních hráči New York Rangers a Tampy Bay. Ještě v sezoně 2007/08 byl kapitánem týmu z Manhattanu, jenže pak se s klubem nedohodl na novém kontraktu a zamířil trochu překvapivě do ruského Omsku.

„Nevím, zda říkat, jak mě to mrzí, že jsem o to tehdy přišel. Bylo by to zajímavé, ale mistrovství světa (2015) v Praze pak pro mě bylo víc z pohledu zakončení reprezentační kariéry. Tam jsem si to vynahradil. Byl to celý turnaj, deset zápasů, to bylo víc než hrát dvojzápas NHL v Praze,“ uvedl Jágr, jenž tehdy národnímu týmu výrazně pomohl ke čtvrtému místu.

V měření sil San Jose a Nashvillu nebude mít favorita. „Já když se jdu podívat na hokej a nehraje Kladno, tak se jdu podívat na hráče, na jejich projev, na taktiku, na koučování, na řeč těla hráčů, jak se chovají, když se jim nedaří. To je to, co si z toho můžu vzít. Ne že si tam sednu a budu držet palce a fandit jednomu týmu. Díky Hertlíkovi (Tomáši Hertlovi) bude mít asi větší podporu San Jose, každopádně lidi, kteří mají rádi NHL, tak to pro ně bude asi zážitek,“ přemítal Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL věří, že se může i od mladých hvězd zámořské ligy něčemu přiučit. „Samozřejmě. To je ta řeč těla. Je to hrozně důležité, pokud chceš být lídr. Většina hráčů se soustředí na svoje výkony, ale je spousta mladých hráčů v rolích kapitánů. A prožívají to jako každý jiný. Nelze si myslet, že bude hrát skvěle 82 zápasů a pokaždé dominovat. Jsou zápasy, kdy se ti nedaří, ale ty musíš být tím, který tu frustraci neukáže, ale bude se snažit pomoct tomu týmu jinak. Protože pak jsou ostatní frustrovaní také, a tým tak ztrácí naději na vítězství,“ vysvětlil Jágr.

„Já osobně jsem s tím měl třeba problém, když jsem byl mladý. Nebyl jsem hráč, který se dokázal v tomhle usměrnit, a dával jsem to najevo, když se mi nedařilo,“ připomněl upřímně jednu z věcí, kvůli níž byl občas v minulosti terčem kritiky.

Ačkoliv působí při zápasech Kladna, jemuž šéfuje z pozice hrajícího majitele, poslední dobou hlavně na střídačce, trenérský post podle všeho do budoucna nevyhlíží. „Nevím, zda bych zvládl být jako trenér a denně se koukat na videa, na to nemám čas. Trénovat není problém. Do toho ty cesty... Jsou to mnohdy dálky a já na to vážně nemám čas, i když teď jezdím, ale to proto, že chci být s týmem. Není to práce na hodinu dvě denně. Je třeba sledovat videa, připravovat tréninky... Jsem tady na zimáku od osmi do dvou jen na tréninku a s trenéry, a to ani nejsem součástí toho tréninku,“ konstatoval Jágr.

„Upřímně si myslím, že být majitelem klubu je daleko větší zodpovědnost než být trenérem. Máš v té roli na starosti i hráče. Nejdůležitější je stejně ten trénink. Můžeš mít geniální taktiku jakou chceš, ale když tě nepodpoří nohy a hráči budou pomalejší, tak je to úplně jedno. O tom to je. Minule nám to dokázala Mladá Boleslav,“ připomněl Jágr nedělní porážku z ledu soupeře 0:4.