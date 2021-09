Trenér PSG obhajoval střídání Messiho, který mu po zápase nepodal ruku

Trenér fotbalistů Paris St. Germain Mauricio Pochettino obhajoval po nedělním ligovém utkání s Lyonem předčasné střídání své hvězdy Lionela Messiho. Argentinský kouč stáhl svého krajana ze hřiště v 76. minutě za stavu 1:1, načež mu vítěz Zlatého míče odmítl podat ruku. Podle Pochettina však byl Messi s rozhodnutím smířený.

PSG duel rozhodlo díky trefě střídajícího Maura Icardiho v 92. minutě a vyhrálo 2:1.

„Každému je jasné, že máme v týmu 35 skvělých fotbalistů. Hrát jich ale může vždy jen jedenáct. Je tedy na nás, abychom dělali rozhodnutí, která jsou ve prospěch celého týmu a hráčů,“ uvedl Pochettino na pozápasové tiskové konferenci. „Všichni trenéři tohle znají. Občas to funguje, občas ne. Někdy se to hráčům líbí, někdy ne. Jenže to je přesně ten důvod, proč tu jsme. Ptal jsem se ho pak (Messiho), jak na tom je, a řekl mi, že je v pohodě,“ prohlásil Pochettino.

Messi, který po odchodu z Barcelony prožil debut před domácími fanoušky, mohl i otevřít skóre, jeho střela z přímého kopu v 37. minutě však trefila jen spojnici břevna a tyče.

Lyon, který ve skupině Evropské ligy narazí i na pražskou Spartu, se ujal vedení jako první. Po centru Ekambiho se prosadil v 54. minutě Paquetá. Obrat nastartoval o dvanáct minut později Neymar, který nejprve spadl po souboji s Malem Gustem v pokutovém území a následně proměnil penaltu. Tu potvrdil rozhodčí Clément Turpin i po zhlédnutí videa, což se nelíbilo hostujícímu trenérovi Peteru Boszovi. „Po zápase jsem se na to ještě podíval a nebyl to Malo, který si počínal nedovoleně. Byl to Neymar, chytl ho rukou a fauloval,“ řekl Bosz.

Pařížský klub obrat dokonal ve druhé minutě nastaveného času, kdy se po centru Mbappého prosadil Icardi. Pochettinův tým vyhrál v lize pošesté za sebou a zůstal jediný stoprocentní. Na druhé Marseille má náskok pěti bodů.