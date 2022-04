Třinec je počtvrté v řadě ve finále hokejové extraligy

Hokejisté Třince vyhráli ve čtvrtém semifinále play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:1 a v nejrychlejší možné době postoupili do finále. Oceláři vyhráli sérii 4:0 na zápasy, v boji o titul se představí počtvrté v řadě a zároveň budou útočit na třetí triumf za sebou. V klubové historii se Třinec, jenž v letošním play off ještě neprohrál, ve finále představil doposud šestkrát, třikrát se mu podařilo boj o titul ovládnout.

Pod dnešní výhru se spolehlivým výkonem podepsal brankář Ondřej Kacetl, gólově se prosadili Vladimír Dravecký a v přesilové hře Martin Růžička. Za domácí snížil v 57. minutě Miloš Kelemen. Finále začnou Slezané v domácím prostředí v pondělí 18. dubna. Do sestavy hostů se po jednozápasovém trestu vrátil Růžička, do branky se opět postavil Kacetl, kterého kouč Varaďa ve čtvrtek po druhém inkasovaném gólu stáhl ze hry. Zatímco ve třetím duelu série se Bruslaři střelecky prosadili hned v úvodu, tentokrát se jim to nepodařilo. Kacetl si totiž pokus Šťastného ve 3. minutě pohlídal. I díky tomu mohli hosté jít v 10. minutě do vedení. Po rychlém protiútoku se dostal Dravecký sám před Krošelje a bekhendovou střelou jej překonal. Oceláři byli aktivnější a dobrým pohybem nepouštěli soupeře do výraznějších šancí. Naopak ve 24. minutě mohli po Adámkově střele a následných dorážkách vedení zvýšit, Krošelj byl ale pozorný. Ve 29. minutě si poradil i s pokusem Michala Kovařčíka. Ideální šanci vyrovnat měli Středočeši ve 108 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, recept na Kacetla ale nenašli. Pouze Kelemen trefil tyč. Jak hrát početní výhody následně ukázali domácím Třinečtí. Při Kelemenově vyloučení se prosadil pohotově dorážející Růžička a připsal si první gól v play off. Hosté pak duel zkušeně kontrolovali a názorně dokumentovali, proč měli podle počtu inkasovaných branek druhou nejlepší defenzivu v základní části extraligy. Čtyři minuty před koncem se ale přece jen domácím podařilo snížit. Jánošíkovu střelu odraženou od mantinelu pohotově dorazil Kelemen a připsal si devátý gól v play off. Vyrovnat už ale Bruslaři nedokázali. Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Kelemen (Jánošík, Pláněk) - 10. Dravecký (M. Roman, Hrehorčák), 37. M. Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Šír, Lacina - Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 4200 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, M. Zbořil - M. Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa. České Budějovice zdolaly Spartu 3:1 a snížily v semifinále na 1:3 Hokejisté Českých Budějovic zdolali ve čtvrtém semifinále play off extraligy doma Spartu 3:1, odmítli konec sezony a snížili stav série na 1:3 na zápasy. Vítěznou branku vstřelil v čase 35:20 Jindřich Abdul a v čase 57. minutě zpečetil výsledek Lukáš Pech. Pražané budou mít další možnost dovršit postup do finále proti Třinci v pondělí na vlastním ledě v O2 areně, Motor se po vyřazení Mladé Boleslavi s jistotou zisku minimálně bronzu může dále snažit jako první tým v historii v domácí nejvyšší soutěži otočit sérii z 0:3 na utkání. České Budějovice zdolaly Spartu 3:1 a snížily v semifinále na 1:3 | zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Jihočeši se museli obejít bez potrestaného kapitána Milan Gulaše, který dostal jednozápasový distanc za faul na Davida Tomáška ze čtvrtečního třetího duelu, a kvůli zranění chyběl i další útočník Václav Karabáček. Do sestavy se místo nich zařadili Tomáš Chlubna a Josef Koláček. Sparta nasadila po zranění útočníka Davida Kašeho, který nahradil Gennadije Stoljarova. Domácí začali aktivně a snažili se hned Hudáčka zaměstnat střeleckými pokusy. Po 130 sekundách fauloval Šmerha, ale Motor přesilovou hru nevyužil. Abdulova teč skončila nad brankou. Motor se tlačil za vedoucím gólem, aby zdramatizoval vývoj série, Sparta ale postupně stále častěji hrozila z brejků. Ve 14. minutě po zisku puku prověřil Hrachovinu kanonýr Chlapík, pálil i Šmerha. Velké šance ale úvodní dějství nenabídlo. V čase 22:16 se radovali z úvodní branky Jihočeši. Štencel našel bekhendem z pravého kruhu na levém Voženílka, který překonal Hudáčka střelou na bližší tyč a trefil se i ve druhém utkání po návratu po zranění v obličeji. Motor se ubránil při Štichově vyloučení a Sparta zase odolala při Řepíkově pobytu na trestné lavici. Sparta odpověděla ve 34. minutě, kdy našel Dvořáček bekhendovou přihrávkou najetého Thorella, který už překonal spolehlivého Hrachovinu. Přesně za dvě minuty zase vedli Jihočeši. Štencel vyslal do brejku Abdula, jehož první pokus z pravého kruhu ještě zblokoval Polášek, ale opakovaná střela už skončila za Hudáčkem. Možnost zvýšit náskok měl Vondrka, na druhé straně se nepodařilo vyrovnat Thorellovi. Pražané se ve třetí třetině tlačili za vyrovnáním. Do dobré pozice se dostal ve 47. minutě Dvořáček, ale Hrachovina ukryl jeho střelu v lapačce. Za domácí nepřekonal Hudáčka z levého kruhu Štencel. Sparta začala stupňovat tlak, ale defenziva Motoru odolávala a z protiútoku mohl udeřit opět Abdul. V 55. minutě Abdul vyslal do šance Pecha, který prostřelil sparťanského gólmana a zpečetil výhru. Stav se nezměnil ani v závěrečné power play Sparty. HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. D. Voženílek (Štencel, Vráblík), 36. Abdul (Štencel, Pech), 55. Pech (Abdul, Vondrka) - 34. E. Thorell (Dvořáček). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Štich - Valský, J. Novotný, D. Voženílek - Abdul, Pech, Vondrka - M. Beránek, M. Hanzl, Chlubna - Holec, Koláček, J. Ondráček. Trenér: Modrý.

