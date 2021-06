Zase to pokazili. Slavné Toronto je k smíchu, na Stanley Cup čeká už desetiletí

Je to hokejové město. Fanoušci tu sport s pukem a bruslemi prožívají víc než kdekoliv na světě. Přesto právě zde zažívají fanatičtí příznivci každoroční utrpení. Toronto Maple Leafs, jeden z nejslavnějších klubů na světě, čeká na Stanley Cup od roku 1967. A nezmění se to ani letos. Tradiční tým neprošel branami prvního kola play off.

V NHL jde o historicky druhý nejstarší klub, slavnou soutěž hraje od jejího vzniku v roce 1917. Na kontě má 13 Stanley Cupů, oddané fanoušky a halu, do níž se permanentky dědí po generace. Přesto na další velký úspěch v Torontu čekají už léta. Naposledy zvedli hráči Javorových listů trofej nad hlavu skoro před pětapadesáti lety, od té doby nic. S trochou nadsázky se dá říct, že ligu za ta léta vyhrálo kdejaké americké město, kde je hokej pátým nejpopulárnějším sportem a na zimák chodí namísto fanatických podporovatelů jen parta nezaujatých diváků chroupat popcorn. A v Torontu, kanadské hokejové Mekce, kde je honění se za pukem náboženstvím a smyslem života, musejí snášet každoroční úšklebky a posměšky. Ani tentokrát tomu není jinak. Přitom to vypadalo tak nadějně. Tým v základní části ovládl svou divizi, z 56 zápasů vyhrál pětatřicet a nastřílel nejvíce branek. Přesto se s nadějemi na pohár loučí už v prvním kole. Vyřadil ho Montreal, který se přitom do vyřazovacích bojů dostal s odřenýma ušima až ze čtvrtého místa. Nikdo to nečekal I experti měli jasno, že tentokrát to Maple Leafs dotáhnou daleko. Nebo alespoň nevypadnou hned. Na renomovaném kanadském webu Sportsnet odhadovalo postupujícího ze série hned pětadvacet redaktorů, na Canadiens nevsadil jediný. Přesto jde dál právě Montreal a naštvaní fanoušci „javorů“ zažívají další zklamání. „Toronto je jediný tým, díky kterému si můžou fanoušci Clevelandu Browns připadat trochu lépe,“ rýpl si na sociálních sítích známý komik Bill Burr a připomněl tým z NFL s podobným osudem. Celý hokejový svět teď rozebírá, proč to Maple Leafs zase nezvládli. Pár důvodů se nabízí: zranění kapitána Tavarese, mizerná forma opor Matthewse s Marnerem či slabé přesilovky. Mnozí ale též upozorňují, že problémy klubu jsou dlouhodobé a nelze je hledat jen v aktuálním krachu. Například zmíněný Tavares je dle expertů přeplacený a smlouvu, jakou disponuje, nikdy dostat neměl. Svou roli hraje dost možná i psychika. Hráči Toronta nezvládli rozhodující zápas série už poosmé v řadě. To už lze těžko svést jen na náhodu. Proč Maple Leafs, slavný klub s tradicí, nedokáže v bojích o slavnou trofej uspět? A dočkají se smutní fanoušci vůbec někdy? V nejhorším mohou začít chodit na basketbal. I v tomhle typicky americkém sportu už totiž zástupci města zvládli vyhrát dříve než v milovaném hokeji. Mohlo by vás zajímat Nenápadná legenda: Český hokejista v NHL vstoupil do historie

