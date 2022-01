Pastrňákovi se vrátila střelecká forma: Pomohl Bostonu k výhře a byl první hvězdou zápasu

Hokejový útočník David Pastrňák dvěma góly a asistencí pomohl Bostonu k výhře 7:3 na ledě Washingtonu a podruhé za sebou byl v NHL vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítek Vaněček v 28. minutě nahradil v brance Capitals Zacharyho Fucalea a inkasoval třikrát. Chytal také Pavel Francouz, který třiadvaceti zásahy pomohl Coloradu k výhře 4:3 nad Seattlem. Do statistik se zapsal i Filip Chytil, jeho asistence ale New York Rangers k výhře na ledě Los Angeles nepomohla.

Hokejisté Washingtonu do zápasu proti Bruins vstoupili výborně a po dvou trefách Conora Shearyho vedli ve 13. minutě už 2:0. Boston se však rychle oklepal a ještě do konce první části srovnal. Snížení zařídil v přesilové hře pěti proti třem ze svého oblíbeného místa v levém kruhu Pastrňák a o vyrovnání se v dohrávané klasické početní výhodě postaral Brad Marchand.

O vítězství rozhodli hokejisté Bostonu ve druhé části čtyřmi brankami. Trefy Matta Grzelcyka a Craiga Smithe vyhnaly z branky Fucalea, ale ani Vaněček nedokázal rozjeté Bruins zastavit. O čisté konto ho již po minutě připravil svou druhou brankou v zápase Pastrňák a druhý gól inkasoval po dalších čtyřech minutách z hole Erika Hauly. Washington zásluhou T. J. Oshieho snížil, ale ztrátu již nedohnal. V poslední třetině se prosadil ještě Marchand a uzavřel na 7:3.

Pastrňákovi se vrátila střelecká forma. Havířovský rodák v posledních čtyřech duelech dal pět gólů a výrazně pomohl Bostonu do elitní osmičky Východní konference. Bruins vyhráli pět z posledních šesti zápasů a z osmé pozice mají na devátý Detroit již čtyřbodový náskok.

Naopak Washington se trápí. Čtyři prohry v řadě odsunuly svěřence Petera Lavioletta z čela konference až na pátou pozici. Capitals špatně brání, během černé série inkasovali osmnáctkrát. „Máme spoustu dobrých hráčů, musíme se ale vrátit k naší hře, našemu hernímu plánu. Nemá cenu zbytečně panikařit, budeme dál makat a zkusíme se dostat zpět na vítěznou vlnu,“ řekl střelec dvou branek Sheary.

Pěti body za gól a čtyři asistence se blýskl obránce Bostonu Grzelcyk. Osmadvacetiletý Američan dosáhl na pět bodů jako první bek v tomto ročníku NHL. „Během zápasu jsem se jen smál. Většinu sezony jsem se na ledě cítil výborně, ale body jsem získával stěží, dnes se to ale protrhlo. Svým bodovým příspěvkem se v průběhu sezony netrápím, na druhou stranu si ale uvědomuju, že je mým úkolem týmu pomoct,“ řekl Grzelcyk, který měl před zápasem s Capitals jen osm zápisů.

Brankář Francouz proti Seattlu naskočil do třetího zápasu po vleklém zranění kyčle a výhrou navázal na sobotní duel proti Torontu, v němž pomohl k obratu ze stavu 0:4. Také proti ligovému nováčkovi museli hokejisté Avalanche dohánět ztrátu. Doma prohrávali 1:3, ale po brankách Nazema Kadriho, Devona Toewse a Nicolase Aube-Kubela otočili na 4:3 a vyhráli desátý z posledních 11 zápasů.

„Hráli opravdu dobře, my ale dokázali najít způsob, jakým je přehrát, a dokázali jsme otočit skóre. Příště musíme najít způsob, jak se do zápasu dostat dříve,” řekl Kadri. „Seattle hraje nepříjemný hokej. Možná nemají tak nabitou soupisku, ale přinutí vás dát do toho všechno,” dodal nejproduktivnější hráč Avalanche v sezoně. Seattle i přes nadějný vývoj zápasu protáhl sérii již na šest proher.

Hokejisté Los Angeles porazili Rangers 3:1 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Zlomily ho dvě branky Kings z úvodu druhé třetiny. Rangers snížili v 52. minutě, kdy Chytilovu střelu těsně před brankářem Calem Petersenem tečoval Mika Zibanejad. Český útočník bodoval podruhé za sebou. Tým z New Yorku ze závěrečného tlaku branku nevytěžil a v poslední minutě při risku bez brankáře naopak inkasoval. Skóre uzavřel střelou do prázdné branky Adrian Kempe.

Hertl byl po hattricku a dvou vítězných gólech vyhlášen třetí hvězdou týdne NHL

Tomáš Hertl ze San Jose byl vyhlášen třetí hvězdou uplynulého týdne v NHL. Osmadvacetiletý český útočník si ve třech zápasech připsal čtyři branky a dvě přihrávky, přičemž zaznamenal hattrick a dva vítězné góly.

Hertl zahájil týden asistencí při úterní porážce 2:6 s Detroitem. O dva dny později ve vyhraném zápase s Buffalem (3:2) zapsal přihrávku a vítězný gól. V sobotu pak vstřelil všechny góly San Jose při výhře 3:2 v prodloužení nad Philadelphií. Zaznamenal tak svůj pátý hattrick v NHL, zároveň pátý gól v prodloužení a 31. vítězný gól v kariéře.

V dosavadních 36 zápasech sezony nasbíral Hertl 31 bodů (20+11) a je neproduktivnějším českým hokejistou v soutěži. V absolutním pořadí střelců ligy je sedmý.

Trenér Bowness dostal půlmilionovou pokutu za výbuch vzteku

Trenér hokejistů Dallasu Rick Bowness dostal pokutu 25 000 dolarů (537 tisíc korun) za výbuch vzteku bezprostředně po nedělní porážce v NHL se St. Louis 1:2. Šestašedesátiletý kouč mimo jiné na již vyprázdněné střídačce dvakrát naštvaně máchnul hokejkou.

Dallas v St. Louis vedl ještě na začátku 60. minuty. Blues ale v power play při přesilovce v šesti proti čtyřem vyrovnali a následně dostali možnost hrát další přesilovku, kterou využili k obratu. Bownesse mimo jiné naštvalo, že rozhodčí právě v této fázi neodpískali faul na jeho hráče, jemuž podle něj jeden z domácích držel hokejku.