San Jose se pokusí oplatit Nashvillu páteční porážku

Hokejisté San Jose a Nashvillu dnes odehrají v pražské O2 areně druhý z plánovaných zápasů na úvod nové sezony NHL. Kalifornský klub se pokusí oplatit soupeři porážku 1:4 z pátečního utkání, v němž jediný gól Sharks vstřelil český útočník Tomáš Hertl. Zápas sledovalo přes 16 tisíc diváků.

Elitní soutěž se hraje v české metropoli počtvrté po letech 2008, 2010 a 2019. Kromě Hertla se fanouškům představil v dresu San Jose i obránce Radim Šimek.

„Být doma a hrát za San Jose, být na tom ledě a vidět celou rodinu... Musím říct, že jsem byl hodně dojatý,“ řekl Hertl po pátečním zápase v rozhovoru s novináři. Fanoušci ožili především v okamžiku, kdy v čase 8:36 v přesilové hře vyrovnal. Začali skandovat jeho jméno a potlesku se dočkal i poté, co moderátor oznámil jeho jméno jakožto střelce - nakonec jediného - gólu kalifornského mužstva.

„Byl to skvělý moment. Vím, jak to chodí v Evropě, pamatuju si to ze Slavie. Když skórujete, celý stadion křičí vaše jméno. Bylo to velmi speciální, moc jsem si to užil,“ uvedl Hertl, který se po Radimu Vrbatovi stal druhým Čechem, který v pražském zápase NHL skóroval. Bývalý útočník Vrbata se na podzim 2010 dvakrát trefil za Arizonu (tehdy Phoenix) v prvním ze dvou zápasů proti Bostonu.

„Říkal jsem manželce, že gól je k jejím narozeninám. Jsem rád, že u toho mohla být skoro celá rodina, na místě, kde jsem před deseti lety začínal. Viděli, že jsem dal gól. Za to jsem strašně rád, ale vítězství by bylo mnohem sladší,“ prohlásil Hertl.