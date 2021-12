Vejmelka rekordně vychytal první nulu v NHL

Český hokejový brankář Karel Vejmelka kryl v zápase Arizony proti Winnipegu všech 46 střel Jets a ve dvanáctém zápase, ve kterém v NHL nastoupil od úvodní minuty, vychytal první čisté konto. Pětadvacetiletý Vejmelka se svým výkonem zapsal do historie. Žádný jiný gólman nečelil při první vychytané nule v NHL tolika střelám jako rodák z Třebíče na ledě Winnipegu.

Vejmelka po dlouhém čekání na první výhru v zámořské lize zvítězil podruhé za sebou a za svůj bezchybný výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Nejvíce se blýskl v 24. minutě. Blake Wheeler našel u levé tyče volného Kylea Connora, jenž měl před sebou poloprázdnou branku, český gólman ale v rozhodující chvíli proti americkému útočníkovi vysunul pravý beton a udržel Arizonu ve hře.

„Je to pro mě speciální moment. Není to však pouze moje zásluha, spoluhráči v obraně zblokovali spoustu střel, čímž mi moc pomohli. Bylo to týmové vítězství, musíme v tom pokračovat,” hodnotil výhru Coyotes Vejmelka.

„Takovýhle začátek v NHL jsem si ani nedokázal představit. Je to něco, o čem jsem snil. Je to pro mě neskutečné. Jak jsem řekl, užívám si tu každou minutu a snažím se hrát na sto procent a snažím se vyhrát každý zápas,“ pokračoval český gólman, který je po Danielu Vladařovi a Josephu Wollovi třetím nováčkem, jenž v této sezoně udržel čisté konto.

Jets i přes enormní střeleckou převahu, neboť v každé třetině vyslali minimálně o deset pokusů na branku více než Coyotes, recept na Vejmelku nenašli a prohráli šestý z posledních sedmi duelů. Arizona zásluhou bývalého brankáře brněnské Komety a střelce jediné branky Antoina Roussela vyhrála po dvou prohrách za sebou.

„Jsem opravdu hrdý na náš tým, odehráli jsme skvělý zápas. Všechna čest patří Karlovi, chytal neuvěřitelně,” chválil jej útočník Christian Fischer. „Díky bohu, že jsme měli Vejmelku. Dobře jsme bruslili, hráli jsme aktivně, ale s naší kvalitou ve finální fázi bychom bez něj dnes nevyhráli,“ řekl trenér Arizony Andre Tourigny.