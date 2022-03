Z reklam mizí ruští hokejisté z NHL

Výrobce hokejového vybavení kanadská společnost CCM kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu stáhla reklamy, ve kterých jsou ruští hráči z NHL.

„Stejně jako celý svět jsme velice smutní z toho, co se právě děje na Ukrajině,“ citovala kanadská televizní stanice TSN e-mail od výkonného ředitele CCM Marrouana Nabiha. „A i když pan Ovečkin samozřejmě není zodpovědný za činy ruské vlády, rozhodli jsme se jeho i další ruské hráče nepoužívat v naší globální komunikaci,“ uvedl Nabih.

Ke stažení reklamy s Ovečkinem, který patří k velkým podporovatelům ruského prezidenta Vladimira Putina, sáhla podle agentury Reuters také americká pojišťovací společnost MassMutual.

Góly Pastrňáka a Zachy k výhrám nevedly, Voráček i Nosek přihráli na dvě branky

Hokejistům Bostonu nestačily gól Davida Pastrňáka a dvě asistence Tomáše Noska a podlehli v NHL na ledě Anaheimu 3:4. Jakub Voráček pomohl dvěma přihrávkami k výhře Columbusu 4:3 nad New Jersey. Za poražené skóroval Pavel Zacha. Ondřej Palát a Jan Rutta připravili jeden gól při vítězství Tampy Bay 5:2 nad Ottawou. Detroit i díky jedné asistenci Filipa Zadiny zdolal Carolinu 4:3 v prodloužení.

Nosek, který v předchozích deseti zápasech nebodoval, si připsal obě asistence za přihrávku Brandonu Carlovi na modrou čáru. Následnou střelu beka Bostonu tečoval Nick Foligno u gólu na 1:1, podruhé prošla až do sítě a znamenala snížení na 2:3.

Pastrňák prodloužil bodovou sérii na šest zápasů (5+4) se štěstím. Havířovský rodák vyrovnal na začátku třetí třetiny střelou zpoza pravého kruhu, která se dostala do sítě po odrazu od bruslí dvou domácích hráčů. „S tím se nedalo nic dělat, takže nebyl důvod věšet hlavy. Pořád jsme byli v zápase, tak jsme se snažili pokračovat ve své hře,“ řekl trenér Anaheimu Dallas Eakins. Trevor Zegras rozhodl o výhře Ducks v čase 59:38.

Voráček asistoval v deseti z posledních dvanácti utkání a po jeho akcích odskočil Columbus na přelomu úvodní a druhé třetiny z 1:1 na 3:1. Kladenský odchovanec nejdříve připravil palebnou pozici Oliveru Bjorkstrandovi, který se prosadil z mezikruží střelou z první. Při druhém gólu přihrál v přesilové hře pět na tři Patriku Lainemu, jenž trefil tyč, ale Boone Jenner doklepl puk do branky.

Columbus tím odpověděl na trefu Jacka Hughese z úvodní minuty. „Pokud vyhrajete zápas, ve kterém prohráváte v první třetině 0:1, 0:2, zvedá vám to sebevědomí a víte, že se vám to může povést znovu. To se teď děje, je pro nás jednodušší najít cestu k vítězství, když se daří,“ uvedl Voráček, který je v NHL na děleném třetím místě v počtu prvních asistencí (29) a celkově má na kontě 40 bodů (2+38).

Zacha ve 48. minutě stanovil přesnou ranou z mezikruží konečný výsledek. Columbus si připsal desátou výhru z posledních patnácti zápasů.

Tampa Bay prohrávala 0:2 už v čase 3:43, ale ještě v úvodní třetině vyrovnala. Gól na 2:2 padl po akci Rutty s Palátem, po jehož přihrávce skóroval Brayden Point, se čtyřmi body (1+3) hlavní postava zápasu. V obraně vítězů nastoupil po téměř šesti týdnech Andrej Šustr.

Zadina měl v úvodní třetině dvě gólové šance, ale z úniku neuspěl s bekhendovou kličkou mezi betony a brankář Antti Raanta zastavil později i jeho střelu zblízka. Český útočník si připsal bod za druhou asistenci na začátku třetí třetiny u branky Michaela Rasmussena na 2:1. Carolina otočila, ale Dylan Larkin poslal zápas v 57. minutě do prodloužení, které rozhodl v přesilové hře Lucas Raymond.

Detroit se oklepal z potupné „desítky“ od Toronta, tehdy mu v přestřelce nestačily čtyři body Filipa Hronka (1+3). „Potřebovali jsme se vrátit ke hře, při níž bráníme jako pětka a ne jeden na jednoho. V tomhle směru jsme se zlepšili a pomohlo nám to vyhrát,“ řekl kouč Detroitu Jeff Blashill.

Ani jeden z českých gólmanů nezasáhl v úterý do hry. Pavel Francouz plnil roli dvojky při výhře Colorada 5:3 nad New YorkIslanders. Daniel Vladař kryl záda Jacobu Markströmovi, který dovedl Calgary k vítězství 5:1 na ledě Minnesoty.

Divoký průběhu měl zápas ve Winnipegu, který vedl nad Montrealem už v desáté minutě 4:0. Hosté ale i díky hattricku Joshe Andersona vyrovnali na začátku druhé třetiny. V dalším průběhu už stříleli branky jen Jets, vyhráli 8:4 a jsou v prvním klubem v historii NHL, který ztratil čtyřgólový náskok, a přesto zvítězil o čtyři trefy.

Vegas porazilo díky dvěma brankám Reillyho Smitha doma San Jose 3:1 a jeho trenér Peter DeBoer si připsal 500. vítězství v roli kouče. Jubilejní výhru oslavil proti týmu, kde působil čtyři a půl sezony před vyhazovem a odchodem do současného klubu.